Salta: demoras de hasta dos años en la entrega de títulos en la Universidad Nacional

Con pasacalles y carteles, egresados de distintas facultades y carreras de la Universidad Nacional de Salta se manifestaron el martes 24 de agosto en las puertas de la universidad exigiendo: “quiero mi título ya”.

El principal reclamo es que se agilicen los trámites para adquirir el título universitario ya que la demora generalizada a la que tienen que afrontar es, en algunos casos, de más de dos años. Este problema viene desde antes de la pandemia, ahora la espera se ha agudizado en las diferentes facultades.

“La demora en los títulos nos traba enormemente por ejemplo para entrar al sistema de salud. Soy enfermero, sin el título no puedo matricularme, quien rige mi profesión es el colegio de enfermería, y al no matricularme no puedo entrar a trabajar ni concursar en el sistema de salud público. Esto genera un retraso porque perdés oportunidades laborales que no se vuelven a dar dos veces”, nos dijo al respecto Jorge, egresado de enfermería.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades se lavan las manos argumentando que las demoras se deben a que cuentan con poco personal administrativo y con horarios reducidos, con personal de riesgo, y a que los docentes se demoran en firmar las actas. Los egresados denuncian que no se cumplen ni con un mínimo objetivo de entregas de los títulos. Entonces los mandan a una serie de instancias administrativas donde cada una de ellas tiene su propia demora.

La ausencia de los centros de estudiantes en la concentración de los egresados pinta de cuerpo completo el rol que llevaron durante lo que vamos de pandemia.

En un cuadro donde la juventud tiene que batallar con un sinfín de limites materiales y sociales para acceder a la educación, sin computadoras, sin wifi, graduarse de la universidad es un esfuerzo enorme el cual uno no puede terminar de concretar por todos estos límites administrativos y burocráticos.

Es por esto que desde la Unión de Juventudes por el Socialismo acompañamos este reclamo y llamamos a los centros de estudiantes a pronunciarse, así como también exigimos que el rector, Víctor Claros, de una respuesta inmediata a los egresados y que ponga todos los recursos necesarios para agilizar los trámites.

