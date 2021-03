Sociales-UBA: el Consejo Directivo y las Juntas deben sesionar ya

Por segunda semana consecutiva, el consejo directivo en la Facultad de Sociales no sesionó. El desfinanciamiento del gobierno de Alberto Fernández y el rector de la UBA Alberto Barbieri sobre la universidad tiene su correa de transmisión en sociales de la mano de la decana Carolina Mera. El ajuste sobre la facultad se expresa en las carreras, el funcionamiento del campus, la oferta horaria, los rechazos y el salario de los docentes y no docentes. La decana Mera se sirve de los métodos más antidemocráticos cómo lo es boicotear las propias sesiones del consejo directivo, porque no puede dar explicaciones sobre su propia gestión.

¿Y el CecSo por donde anda?

En necesario señalar que la campaña de la conducción del Centro de Estudiantes (la UES- PJ) y sus aliados de Ciencia Política (los radicales de Alternativa Académica) contra la gestión no resiste el menor análisis.

A un año de la pandemia y la virtualización forzada en la educación, la conducción del Centro no convocó a ninguna instancia de discusión entre les estudiantes, ya sea desde una asamblea o mediante una reunión de la comisión directiva del CECSO. Con innumerables problemáticas hacia dentro de la comunidad educativa, la UES reproduce en el CECSO las mismas lógicas antidemocráticas que Mera en el consejo directivo, apropiándose de nuestra herramienta gremial y convirtiéndolo en un sello de goma.

¿ Y en las carreras como andamos?

La 15 (La Mella- La Cámpora) está adaptada a la gestión de Mera. Por su parte, la actuación de la UES y Alternativa Académica desde los dos lados del mostrador por su integración al rectorado y la conducción de las carreras de Ciencia Política y Relaciones del Trabajo, la hacen escandalizarse sobre las acciones de la gestión de Mera, sin reparar sobre el hecho de que tampoco ha funcionado el Consejo Superior de la UBA, ni las juntas de las respectivas carreras ¿O acaso la UES o Alternativa Académica no consideran que el funcionamiento de las juntas Ciencia Política, y Relaciones de Trabajo bajo la dirección de sus aliades Llenderozas y Battistotti podrían ser un impulso para la sesión del Consejo Directivo?

La no convocatoria a sesionar por parte de las juntas de carrera, expone de lleno esta contradicción: no existe una política antagónica entre ambas camarillas, ambas forman parte del gobierno de Alberto Fernández y comparten la orientación del ajuste presupuestario en la universidad. Su choque se encuentra en la disputa por el presupuesto de la facultad, los cargos y sus distintos negociados, sirviéndose ambas de los métodos más anti democráticos.

Les estudiantes tenemos que intervenir

Desde la UJS-PO advertimos que incluso logrando la sesión del consejo directivo, no lograríamos ninguna garantía sobre el funcionamiento democrático de la facultad ni sobre nuestros reclamos, siendo conocida su composición antidemocrática y de camarillas profesorales. Es necesario entonces, recuperar nuestro propio organismo gremial, hoy apropiado por la UES, para que todes les estudiantes podamos discutir una intervención independiente a las autoridades que nos permita darle una salida positiva a esta disputa de camarillas que está llevando a sociales a una crisis sin precedentes, sobre la base fundamental de un aumento inmediato del presupuesto de la Universidad. Llamamos a todes les estudiantes, el activismo y nuestres compañeres del frente de izquierda a sumarse una campaña común por una asamblea.