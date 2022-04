Trabajo Social UBA: del lado de les piqueteres o del lado del gobierno

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Edición de Prensa Obrera.

Durante la semana del 4 al 8 de abril se llevaron adelante las elecciones del claustro estudiantil para el Consejo Directivo y Juntas de Carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de las elecciones en toda la UBA. Mientras que el claustro de graduados y docentes ya fue votado durante el año 2021, con tres cuartos del Consejo Directivo resuelto y definidos dos tercios de las Juntas de Carrera, les estudiantes tuvimos que decidir nuestros representantes la segunda semana de clases luego de dos años de virtualidad.

En Trabajo Social la elección estuvo marcada por el peso de los aparatos del gobierno y las autoridades. Esto se pudo ver en la campaña que llevó adelante la Lista 15, quien militaba fervientemente a su candidata a decana Ana Arias (exdirectora de la carrera de Trabajo Social). La misma comparte bloque con la actual decana Carolina Mera, sector que avaló el presupuesto de ajuste en la universidad.

Por otro lado se presentó la UES, quienes responden tanto al gobierno como al sector del actual rector Alberto Barbieri, quienes se encargan sistemáticamente de vaciar los espacios de deliberación estudiantil, así como durante dos años de pandemia no convocó a comisión directiva ni a asambleas.

Como hace más de 15 años, la agrupación la Cullen (Lista 15) conservó la mayoría, sacando el 70% de los votos en la Junta de Carrera. Su campaña no ahondó sobre las principales problemáticas actuales que entendemos que se deberían discutir en Trabajo Social, dejando por fuera los reclamos de los sectores ocupados y desocupados de los trabajadores y sobre todo de les estudiantes trabajadores; que quedan una vez más por fuera de la cursada por la falta de oferta horaria. Ello hace insostenible poder cursar, por ejemplo, los talleres anuales para los cuales se tienen que planificar dos años seguidos de cursada, en un país cada vez más golpeado por la inestabilidad económica y lo que eso significa para les trabajadores.

Estas agrupaciones como la Cullen, que dicen estar de lado de las demandas populares, durante las recuperaciones de tierras en Guernica del 2020 no solo no repudiaron el accionar de su ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sino que desviaron el debate sobre la falta de vivienda que enfrenta el pueblo con un posteo en Instagram donde acusan a las organizaciones como el Polo Obrero, que acompañaron la lucha de les vecines, de “buscar intereses políticos”. Así, llamaron incluso a esas familias a pactar con un gobierno hambreador y ajustador el futuro de su vivienda, un reclamo que al día de la fecha todavía no resolvieron.

En este sentido, la Cullen lleva adelante una política de desarrollo social en la universidad, que fomenta que el trabajo social contenga los reclamos de los sectores más empobrecidos en vez de darles una salida positiva; lo que para nosotres solo puede ser logrado en el marco de una profunda transformación social.

Por otro lado, la minoría de la Junta la ganó la UES, quien sacó el 16%. Esta agrupación llevó adelante una campaña por un “trabajo social crítico e independiente”, aunque su ligazón con el gobierno nacional y las autoridades del rectorado no se condicen con lo independientes que dicen ser.

En este sentido, desde la Izquierda al Frente Unidad llevamos adelante una campaña de lucha que contrasta enormemente con la orientación que está llevando la Cullen, de integración al Estado, y el seguidismo a los gobiernos responsables del crecimiento del hambre y la pobreza del pueblo.

Nosotres creemos que nuestra formación y profesión necesita otra orientación, crítica y transformadora, y no el sometimiento a la miseria que el Estado consolida. En ese sentido somos muy claros: mientras la Cullen quiere una TS funcional al gobierno y las autoridades, desde la UJS queremos una carrera ligada a la organización popular de los barrios, cuya mejor expresión se encuentra en el movimiento piquetero.

El resultado de estas elecciones no nos permitió renovar nuestre consejere por la minoría. Sin embargo, esto lejos está de opacar nuestra pelea, luchando por un Trabajo Social que esté junto a las luchas por vivienda, como en Guernica; el acampe piquetero de la 9 de Julio por trabajo genuino y la apertura de los programas sociales, y no del lado de los que reprimen, pactan con el FMI, someten a la pobreza e indigencia a millones en todo el país o los que apuestan a la desmovilización de los sectores más explotados y precarizados del país.