UBA: histórica elección de Abriendo Caminos en Agronomía

¡Sumate con nosotres!

El pasado jueves 7 de abril se realizó el escrutinio de las elecciones de Consejo Directivo y Centro de Estudiantes en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). Con el apoyo de más de 390 estudiantes, Abriendo Caminos -Agrupación compuesta por compañeres de la UJS-PO + independientes- hizo su mejor elección desde los 13 años que venimos construyendo en la FAUBA. Con resultados del 15,2% en Consejo Directivo y 16% en Centro de Estudiantes (CEABA), sosteniendo una secretaria y casi por alcanzar la segunda.

Por otro lado ganó en ambas votaciones la Línea de Agronomía Independiente (LAI) con 44,63% en Consejo obteniendo la mayoría, y 43,62% en CEABA obteniendo la presidencia y 3 secretarias más, la agrupación de derecha de la facultad que históricamente responde a los intereses de la Sociedad Rural, los terratenientes y la Iglesia. Finalmente las agrupaciones que responden al gobierno agrupados en la Lista 10 – FANA (Movimiento Evita) + Cambium (La Mella) + ATP (La Cámpora) – obtuvieron la minoría en Consejo Directivo con un 38,44% y 39,62% en el CEABA con 4 secretarias.

Cada uno de estos votos para Abriendo Caminos es un pronunciamiento por todas las campañas que impulsamos en estos últimos años desde el Fuera Monsanto y las Empresas Contaminantes de la FAUBA; la lucha por la triple banda horaria y las contracursadas en las Tecnicaturas como en las Carreras de Grado; por la apertura y reparación de los caminos en la facultad; contra la depredación del ambiente y la utilización de los recursos naturales para pagar la deuda externa. Cada uno de estos votos refleja a una FAUBA que se planta contra las restricciones de las Autoridades en nuestras cursadas y el ajuste del gobierno nacional en la educación. La histórica elección de Abriendo Caminos demuestra que a pesar de la difícil elección polarizada – la agrupación de derecha y del rectorado versus las agrupaciones del gobierno y las autoridades -, sigue creciendo la única alternativa independiente de las autoridades, el gobierno y la sociedad rural, que expresa la necesidad de un CEABA de les estudiantes al servicio de las necesidades sociales.

Recordemos que en esta elección Abriendo Caminos se presentó de forma independiente luego de realizar una experiencia en 2018 y 2019 conformado un frente junto con FANA y Cambium (Lista 3) el cual dio el triunfo para en ambos años desplazar a más de 30 años de conducción de la LAI en el CEABA y el Consejo Directivo. Fue un frente conformado al calor de la lucha del aborto legal, los recortes del gobierno de Macri, la rebelión educativa, el ajuste presupuestario, los despidos en Agricultura Familiar. Era un movimiento llamado “FAUBA DE PIE” que expresaba la necesidad del movimiento estudiantil de terminar con un centro inmovilizado y en favor del agronegocio. Se abrió un camino para desplazar a quienes estaban parados en la vereda de enfrente, pero siempre planteando que el objetivo no era simplemente sacar al LAI por sacarlo, sino hacer que el CEABA sea un canal de organización y lucha de todo ese movimiento que se estaba gestando. Llegó la pandemia, cambió el gobierno nacional y lo que desde les estudiantes pretendíamos que sea la Lista 3, terminó siendo un tapón. Esto se demuestra con las postura de la conducción del CEABA (FANA y Cambium) en las Comisiones Directivas, la falta de instancias abiertas de organización estudiantil, la ausencia de un señalamiento a las autoridades quienes aplican miles de trabas para poder cursar y el actual recorte presupuestario.

Es lógico que la victoria del LAI sorprenda negativamente a muches estudiantes que repudian al sector de derecha que representan. Pero esta victoria no solo responde al contexto nacional actual sino que también refleja una clara inacción y falta de participación por parte de la conducción del centro (FANA y Cambium) en estos últimos 2 años de presidencia. En los que no estuvieron presentes en las luchas ambientales, desde la movilización por el agua en Mendoza, pasando por la megaminería en Esquel y la explotación de petróleo en Mar del Plata, entre muchas más. Dos años de inactividad en las luchas estudiantiles donde solo se dieron 9 Comisiones Directivas durante toda la pandemia, casi la totalidad impulsadas por Abriendo Caminos; y donde muchas problemáticas, como la falta de turno noche en la tecnicatura en Turismo Rural, no se pudieron canalizar en luchas por la falta total de intención por parte de la conducción que las ignora completamente; donde se impulsó por parte de la presidencia un reglamento de cursada virtual que hacía responsables a les docentes de cualquier problemática y no a las autoridades, y que no reclamaba por problemáticas históricas como la 3º fecha de final en febrero y la penalización por no desincribirse a un final. A les que quieren decir que la elección de Abriendo Caminos fue entregarle los espacios a la derecha, les preguntamos ¿por qué no estuvieron presenten en estas instancias de lucha que son fundamentales para quienes defendemos la universidad pública y el ambiente? Es claro que los lazos políticos con las Autoridades y el gobierno de Alberto Fernández son las limitaciones de la presidencia para abrirle la puerta a la organización estudiantil colectiva que enfrente las políticas de les ajustadores.

Estos resultados comparados con la última elección de 2019 reflejan que en realidad la LAI no creció en Agronomía, como sí lo hizo la derecha en el resto de facultades de la UBA, sino que la presidencia de FANA-Cambium, demostró estar alineada a quienes hoy aplican un fuerte ajuste en nuestras carreras al punto de presentarse de conjunto con la agrupación ATP (La Cámpora). Por ende, la victoria del LAI corresponde a que el CEABA, desde su conducción, debido a su integración al gobierno de Alberto Fernández, no estuvo a la altura de los desafíos que vivimos en estos últimos años. En este sentido hacemos un llamado a les militantes de las demás agrupaciones a romper sus lazos con las autoridades y el gobierno, y sumarse a luchar en defensa de la educación y el ambiente.

Quienes nos conocen, saben que desde Abriendo Caminos somos les primeros en sembrar la semilla para avanzar y no mirar hacia atrás, pero si decidíamos continuar con la Lista 3 era mentirle a les estudiantes. No fuimos ni vamos a ser cómplices de quienes quieren un centro alineado a les ajustadores, sino que como lo hicimos durante todo este tiempo, vamos a seguir organizándonos junto a les estudiantes y dando los debates para que el CEABA esté a la altura de las circunstancias. La gran elección de Abriendo Caminos refleja que les estudiantes están de pie para construir por el camino de la lucha y la independencia política, la FAUBA que queremos. Invitamos a todes les estudiantes a sumarse a este camino, debatiendo y organizándonos contra el ajuste de nuestras carreras y el país.

Sigamos Abriendo Caminos en la FAUBA.