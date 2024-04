UNSAM: estudiantes y docentes se ponen de pie con asambleas, ruidazo y clases públicas

Sin lugar a duda, la novedad de la semana en la Unsam fue que estudiantes y docentes dimos un paso al frente y comenzamos un plan de lucha en defensa de la universidad. Es lo que votamos en la asamblea interclaustro de Cyt (convocada por el centro de estudiantes) que, a pesar de que el sindicato docente no participó, fue un factor clave para organizar esta semana de lucha.

Realizamos un enorme ruidazo que contó con la participación de más de 150 estudiantes y constituyó la primer medida de fuerza del movimiento estudiantil. No fue fácil lograrlo. Desde el Cecyt presentamos la propuesta en la asamblea del centro de Humanidades, que luego de idas y vueltas por parte de su presidencia terminó convocando; a la vez extendimos la invitación al resto de los centros.

La agrupación “Construir Unsam” (la más ligada al rectorado), que dirige varios centros de estudiantes, confirmó su presencia menos de 24 horas antes del “Ruidazo”. Es claro que si desde un principio los distintos centros lo hubieran convocado con fuerza la acción hubiese sido aún mayor. Nuevo Espacio, presidencia del centro de Económicas, decidió no convocar aportando su cuota cotidiana de desorganización del estudiantado. El sindicato docente no apareció y las autoridades universitarias tampoco. Para el rector Greco, la disputa es con comunicados del CIN mientras que las acciones de lucha impulsadas por estudiantes y docentes en defensa de la Unsam no son importantes.

Luego del éxito del ruidazo, comenzaron a desarrollarse las primeras clases públicas en CyT que, al finalizar la semana, fueron más de 20. Las clases se organizan desde abajo, entre docentes y estudiantes, y colaboran en mostrar la dinámica ascendente del movimiento de lucha y la fuerza de la unidad entre los claustros.

Desde la presidencia del Cecyt estamos comprometidos a fondo por llenar de clases públicas nuestra escuela y toda la universidad.

En Humanidades se organizó una clase pública, pero muy por debajo de la fuerza que existe, y justo tuvo que posponerse por el paro de transporte.

Que siga creciendo la lucha en la Unsam y el 23/4 desbordemos la marcha nacional universitaria

Las ganas de organizarnos y luchar por nuestra universidad están. Estudiantes y docentes no estamos ni cerca de alcanzar nuestro techo en organización y movilización. Tenemos mucho por dar. Desde La Caldera en la presidencia del Cecyt les propusimos a todos los centros de estudiantes encarar una nueva acción unificada del movimiento estudiantil: un nuevo ruidazo y movilización a la plaza San Martín para el jueves 18/4 que tenga como objetivo preparar una participación masiva de la Unsam en la marcha nacional universitaria del 23/4, una parada histórica para el movimiento universitario que puede ser un punto de inflexión para quebrar el ajuste de Milei, siempre y cuando logremos expresar una poderosa conciencia combativa de estudiantes y docentes.

A su vez, en las asambleas de los centros logramos que se vote fecha de asamblea de toda la Unsam, que veníamos planteando a las conducciones de los centros que clavaban el visto. Los estudiantes organizados desbordarán las conducciones que no quieran luchar. La asamblea interescuelas interclaustro se realizará el 3 de mayo, para discutir allí cómo seguimos después de la marcha federal, votar un plan de lucha del conjunto de les estudiantes hasta derrotar a Milei.

La única clave para quebrar la motosierra de Milei es desenvolver hasta el final la fuerza de estudiantes y docentes. Esa fuerza se está empezando a desplegar en las universidades de todo el país. Con esa potencia podemos derrotar a Milei y hacer historia.

#UNSAMdePie

Jueves 18: Ruidazo, movilización y clase pública convocando al 23.

Viernes 19: FESTIVAL CECyT convocando al 23.

23/4 TODXS A LA PLAZA.

3/5 ASAMBLEA DE TODA LA UNSAM para debatir cómo la seguimos.