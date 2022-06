Vamos al encuentro educativo del AMBA

El 2 de julio se desarrollará el encuentro educativo convocado por los centros de estudiantes de Farmacia y Bioquímica y Veterinaria de la UBA, y la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET).

El cuadro general que hoy atraviesa a la juventud deja mucho que desear. Según el observatorio de la UCA (informe mayo 2022), en el periodo 2017-2021, uno de cuatro jóvenes de entre 18 a 24 años no estudia ni trabaja. Es una consecuencia natural de la perspectiva del gobierno que busca redirigir los recursos a los vencimientos del FMI, que hoy en día empuja a un 44,2% de la juventud de entre 15 y 29 años por debajo de la línea de pobreza.

Este cuadro repercute en la situación educativa de conjunto: el recorte presupuestario y la avanzada sobre nuestros derechos, por parte del gobierno nacional, provincial y de CABA, se agudizan. Alcanza con ver el rechazo a la titularización docente de lxs terciarixs, las pasantías laborales de Larreta a lxs secundarixs, que encubre una reforma laboral de facto, o el hecho de que la UBA y las universidades nacionales estamos funcionando con un presupuesto (no votado) que no garantiza la calefacción en las aulas, que deja gente fuera de la cursada, que da becas irrisorias que fomentan la deserción y que deja condiciones edilicias y de infraestructura de mucha precariedad.

En el siglo XXI, ningún gobierno reparte computadoras ni invierte en que el WiFi llegue a los lugares que no alcanza la red cotidiana.

¿Qué hacer?

Es fundamental organizarnos desde los distintos sectores educativos, con perspectiva de independencia política de los gobiernos y las autoridades. Construir ámbitos de deliberación y acción directa por el presente y el futuro de la juventud. La Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ambas con conducción radical, se encuentran hoy paralizadas absolutamente. Sólo se dedican a hacer actividades propagandísticas con las autoridades de las universidades, en las que venden una realidad que no existe. No podría ser de otra manera: su inmovilismo no pasa por una cuestión de impericia, sino que refiere a la complicidad política de este sector con el régimen universitario y la oposición patronal.

Los centros dirigidos por el kirchnerismo, como el Cefyl y el Cecen, no hacen nada que no esté “autorizado” por las gestiones afines. Mismo criterio: son agrupaciones que forman parte del gobierno y tienen un sinfín de funcionarios en él. Los mismos que garantizan el ajuste. Tampoco contra sus autoridades.

Sumate al encuentro educativo

La necesidad de organizarse, entonces, está en manos de lxs estudiantes, lxs docentes y el campo de la independencia política en los frentes de masas de la juventud. En sintonía con eso, varios centros de estudiantes combativos, con la iniciativa de la UJS, impulsaremos un gran encuentro educativo el 2 de julio con el objetivo de intercambiar sobre las distintas problemáticas que atraviesan la educación, con comisiones específicas para nutrirnos del intercambio. Luego, sacar conclusiones en común para dar una lucha en conjunto. Queremos extender la participación del encuentro a todos los centros de estudiantes para poner de pie el movimiento estudiantil.

Vamos por Presupuesto para la educación; plan de becas para que nadie se quede sin cursar; abajo las pasantías de trabajo gratuito de Larreta en beneficio de las empresas amigas. No a la reforma laboral. Titularización docente masiva ya. No al cierre de los terciarios. Salario para docentes y ayudantes alumnos. Sin computadoras y sin WiFi no hay educación.