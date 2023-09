Vanina Biasi: “En CABA se viene un gobierno de coalición entre Jorge Macri y Ramiro Marra, y el FIT-U es el único que no va a transar”

Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda, estuvo en el noticiero central del Canal IP charlando sobre las problemáticas centrales que atraviesan a los vecinos de la Ciudad y presentó el programa de gobierno de la izquierda.

Al ser consultada sobre cómo ve la situación en la Ciudad, Biasi sostuvo: “Si uno mira los resultados de la Paso podemos advertir que se viene un gobierno de coalición entre el espacio de Juntos por el Cambio y el de Ramiro Marra. Si bien hay una diversidad de sectores dentro de Juntos por el Cambio, el de Jorge Macri parece el más cercano en muchos sentidos al espacio de Marra, lo cual vaticina un escenario difícil para la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre ese punto, la candidata se explayó: “Tuvimos una campaña casi en espejo de Marra y Jorge Macri, donde los problemas de la Ciudad vendrían a ser responsabilidad de los pobres que marchan, este fue el planteo que desenvolvieron durante toda la campaña. Si bien ahora Marra se puso más “reflexivo”, en el caso de Jorge Macri cambió de eje sobre el final de la campaña porque se dio cuenta, caminando la Ciudad, que el problema habitacional es un horror y la gente de ellos mismos les reclamaba, por ejemplo, cambiar el código urbanístico en la zona de Núñez y Saavedra que están haciendo colapsar la Ciudad. En ese sentido es que pienso que estos dos espacios van a ir a un gobierno de coalición”.

Luego, la candidata convocó al electorado a votar al FIT-U: “El voto al Frente de Izquierda en este escenario tiene un valor. Cuando el macrismo no tuvo mayoría propia dentro de la Legislatura, el peronismo actuó como un acompañante y votó cosas muy sensibles que hoy estamos discutiendo en la campaña como es la cuestión de la vivienda. En un escenario que se sabe que el peronismo no va a ser el contrincante que pueda ganarle a Macri, el voto a la izquierda cobra otro valor porque refuerza una posición dentro de la Legislatura que el electorado sabe que no va a transar absolutamente nada con las políticas que lleven al negociado inmobiliario dentro de la Ciudad y a afectar la vida de los trabajadores de la Ciudad.

Y agregó: “En ese punto cobra otro valor también porque somos la izquierda dentro de la Ciudad la que puede cumplir ese rol dentro de la Legislatura pero también fuera de ella, y quiero revalorizar el lugar que tienen que ocupar los vecinos y las vecinas progresistas y democráticos de la Ciudad de Buenos Aires que realmente se van a encontrar con un escenario difícil. Quiero advertir que hay que actuar con fuerza para combatirlo y no retraerse, hay que salir a la calle, discutir en los lugares de trabajo, de estudio, y tenemos que generar una contención de fuerzas que realmente actúen desde todos los espacios y creo que podemos representar este abordaje”.