Vanina Biasi: “Vamos a enfrentar esta derechización y vamos a pelear por dar vuelta la confusión”

Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda, esperó los resultados de las elecciones en el Teatro Torcuato Taso, los cuales la dieron como ganadora de la interna del FIT-U en la Ciudad. Acompañada por el resto de sus compañeros de lista, dirigió unas palabras al público y al periodismo en una conferencia de prensa que incluyeron apreciaciones sobre el triunfo de Milei, el fracaso de los partidos tradicionales y lo que viene de acá a octubre.

Hizo un repaso por la campaña de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda batallando contra la derecha y contra todos los políticos capitalistas que nos trajeron a esta debacle, y organizando a los más golpeados por las políticas de ajuste: “Hicimos campaña planteando que el escenario electoral se presentaba una vez más como un escenario en el cual todos los políticos capitalistas despliegan sus mentiras para conquistar el voto de sectores a los cuales después van a ir a darles un masazo político. Nosotros explicábamos que la mentira consistía en explicarle al pueblo que pasando por encima piquetes le iban a solucionar los problemas. Lo que está claro es que ellos ganaron con un discurso que es una mentira completa porque van a querer pasar por encima a los piquetes y eso no va a solucionar absolutamente nada que tenga que ver con el pueblo, por el contrario va a agravar las condiciones de vida del pueblo porque lo que quieren hacer es silenciar las protestas contra sus políticas”.

“La base del voto a Milei y de la derechización no significa que la población sea fascista. Nosotros, que previmos el fenómenos Milei, lo combatimos de frente y no lo subestimamos, tenemos que ir a buscar esa disputa porque podemos dar vuelta esos votos. Milei es la expresión de aquellos que quieren romper todo porque los hambrean, los dejan sin laburo, porque todo es precario, porque no tienen futuro y todo es una porquería, ‘voy a golpear con algo que duele’ pensó el votante. Nosotros podemos dar vuelta esa confusión y nos tenemos que ir muy convencidos de esto porque es la batalla política que vamos a librar en el próximo período”.

Sobre el fenómeno de Milei, Biasi también fue tajante: “Este triunfo de Milei empalma con las últimas 48hs, que fueron contundentes a la hora de demostrar a lo que está dispuesto este régimen social para hacer pasar sus planes de ajuste y sus planes fondomonetaristas: la policía liberó una zona y una piba de 11 años murió, víctima de una delincuencia que muchos sectores populares viven cotidianamente; una provocación armada por el gobierno de Larreta, sobre una actividad que no implicaba ninguna ilegalidad de ningún tipo, terminó con la muerte de Facundo Molares a manos de la policía de la Ciudad; el juez Lleral dictaminó la absolución de los gendarmes que fueron responsables de la muerte de Santiago Maldonado y a esto se sumó la policía apaleando en Constitución a los trabajadores que estaban desesperados por volver a sus casas. La policía de Aníbal Fernández, de Larreta, de Kicillof, todas fueron acciones protagónicas del Estado para amedrentar y hasta liquidar físicamente a un militante en pos de hacer cumplir los planes políticos y económicos que tiene por delante el régimen social, que más allá de todas las disputas que se están viendo, muestran a una burguesía que tiene un amplio abanico de opciones en su poder”.

Esto último luego lo desarrolló: “Desde el peronismo, pasando por Juntos por el Cambio y siguiendo por Milei, la burguesía se quedó tranquila, y es lo que vimos cuando terminó la presentación de candidatos, sabían que cualquiera de ellos iban a llevar adelante el programa del FMI en Argentina. Este es un tema muy importante para nosotros de acá a octubre, tenemos que prepararnos para estos planes ajustadores, de miseria, de hambre y de enfrentamiento fuerte con el pueblo, que quiere resistirse a cualquiera de esos planes”.

Para finalizar la candidata a jefa de gobierno reivindicó la campaña y marcó el rumbo que tiene que tomar la izquierda para las elecciones generales de octubre: “¿cómo se puede enfrentar el plan de un régimen social si no es con la gente organizada en las calles? Nuestra campaña en la Ciudad nos sirvió muchísimo para incorporar a nuevas compañeras y compañeros en una militancia política muy aguerrida. Tenemos compañeras y compañeros del Bajo Flores, de Soldati, de la Villa 31, que pusieron todo en esta elección y lo refrendan los resultados que obtuvimos en las urnas migrantes por ejemplo. Esto porque es una lista que está inserta en cada uno de los barrios, de los lugares de trabajo y de los lugares de estudio. Tiene una acción política muy abarcativa. Tenemos que reivindicar nuestra campaña”.

Al cerrar, Biasi afirmó: “Frente a este escenario, donde hay toda una población shockeada por este resultado electoral que le da más del 32% de los votos a Milei, tiene que emerger la izquierda y decir ‘acá estamos, hay una explicación para esto, los responsables son los que ajustaron a este pueblo durante décadas, hay que venir con la izquierda, hay que organizarse, luchar y poner el cuerpo para eso, de esa manera los vamos a hacer retroceder’. Tenemos la militancia, tenemos todo para llevar adelante esta pelea y este próximo período vamos a enfrentar esa derechización y lo vamos a hacer con nuestros instrumentos y nuestras herramientas y vamos a triunfar en nuestro propósito porque vamos a llamar la atención de todo el pueblo con esta política”.