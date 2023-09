Vanina Biasi y el Frente de Izquierda presentaron su programa de vivienda en la Ciudad

En un acto en las puertas de la Legislatura porteña, la candidata a jefa de gobierno porteño por el FIT-U, Vanina Biasi, presentó un plan de salida frente a la crisis habitacional de la Ciudad.

Con la presencia de Gabriel Solano, Vanesa Gagliardi y Mercedes de Mendieta, actuales legisladores del FIT-U; Celeste Fierro, candidata a legisladora por la ciudad; y Patricio del Corro, candidato a diputado nacional, se desarrolló un planteo en defensa de los trabajadores y vecinos de CABA y una denuncia del régimen de beneficios a los especuladores inmobiliarios defendido por todos los bloques patronales.

Solano señaló que el triunfo de Milei fue la novedad política en estas elecciones, explicando que en la Ciudad todos trabajaron por la continuidad del macrismo (y sus negociados), ahora personificado directamente en la figura de Jorge Macri, que cogobernará la Ciudad junto con los liberfachos. También denunció la complicidad del PJ en la privatización de más de 500 hectáreas de la Ciudad en los últimos años y en la media sanción obtenida en Diputados a la modificación de la Ley de Alquileres, garantizada por la ausencia de 13 diputados del oficialismo nacional. En el mismo sentido se dió el desalojo de Berni y Kicillof en Guernica y el crecimiento de los barrios cerrados en el Tigre de Massa.

El problema de la vivienda está intrínsecamente ligado al problema del salario, que no solo no alcanza para obtener una vivienda propia (para los créditos hipotecarios hacen falta más de $1,3 millones de ingresos, a los que no acceden los trabajadores del GCBA), sino que incluso no alcanza para un alquiler adecuado a las necesidades de las familias trabajadoras.

Gagliardi denunció los negociados a los que ha servido la Legislatura, que funciona como una escribanía a favor de los especuladores; el crecimiento de la gente en situación de calle y el hecho de que en el último tiempo han aumentado exponencialmente los alquileres temporarios tipo Airbnb.

Del Corro explicó cómo cada vez más trabajadores se mudan a la provincia, lo que aumenta sus horas de viaje al trabajo y disminuye su calidad de vida. Hace 30 años alquilaban 1 de cada 10 personas, ahora lo hacen 1 de cada 2. Mientras, los sindicatos conducidos por el peronismo han desmovilizado todos estos años, dándole la espalda a las necesidades de los trabajadores.

Mercedes de Mendieta marcó la responsabilidad de todos los bloques patronales en los problemas que padecen los inquilinos, que hoy llegan a 10 millones en todo el país, y la necesidad de que para aumentar realmente la oferta de viviendas en alquiler hace falta un impuesto a la vivienda ociosa y no beneficiar a empresarios con exenciones impositivas.

Celeste Fierro denunció a la principal empresa beneficiaria de los negocios inmobiliarios en la Ciudad, Irsa, favorecida por el macrismo, el PJ-kirchnerismo y de la cual Ramiro Marra, candidato por La Libertad Avanza, es accionista. Explicó cómo Jorge Macri subejecuta el presupuesto para viviendas sociales en su municipio, Vicente López, y permite la construcción de torres para la especulación. Mientras, Leandro Santoro se coloca del lado de los propietarios, diciendo que hay que bajar a 2 años los contratos de alquiler. Por último, reforzó la necesidad de seguir en la calle para conquistar los derechos de los inquilinos.

Para finalizar, Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno porteño del Frente de Izquierda, denunció cómo todos los medios tratan de tapar a la izquierda, que es la única que defiende realmente a los trabajadores e inquilinos. Describió la situación de emergencia de la realidad habitacional en la Ciudad y dijo que se ha producido un desplazamiento de la clase trabajadora a viviendas más precarias, en condiciones de hacinamiento; a las villas de la Ciudad, donde falta acceso a servicios básicos; y a la provincia de Buenos Aires.

Mientras que hace 70 años que no crece la población en la Ciudad, entre 2010 y 2022 creció un 400% la población de las villas de CABA. Biasi mencionó también cómo no sólo no pueden alquilar quienes tienen un contrato que se rige por la Ley de Alquileres, ya que los contratos vienen aumentando por encima de la inflación y ni hablar los salarios. Denunció que la ley no contempla a quienes tienen trabajo no registrado y no pueden acceder a los requisitos exigidos como recibo de sueldo, garantía, etc. En la Villa 21-24, como en muchos barrios de la Ciudad, no se puede alquilar con hijos y se cobran hasta 60 mil pesos por una habitación con baño compartido. Además, explicó cómo la construcción para la especulación se da también en las villas, como en la 31, donde la construcción en altura para alquileres viene creciendo año a año.

Este proceso viene aumentando exponencialmente. En los últimos 30 años se han construido más de 10 millones de metros cuadrados para la especulación, garantizada por todos los políticos capitalistas. Desde Ibarra y Cristina Kirchner, hasta Larreta y Macri, han beneficiado a Elsztain, propietario del grupo Irsa. Se entregó desde el ex Ministerio de Educación, que se vendió a Elsztain por 300 dólares el metro cuadrado, hasta el Edificio del Plata frente al Obelisco. Son estos especuladores los verdaderos beneficiados por el Estado.

Los salarios promedio de $150 mil en la Ciudad y de $50 mil en Comuna 8, por ejemplo, hacen imposible pagar un alquiler. Biasi dijo que solo la izquierda plantea un aumento generalizado de los salarios, para equipararlos al costo de la canasta familiar e indexarlos a la inflación, contemplando el precio de los alquileres. Mientras, los trabajadores llenan las arcas del Estado, el cual luego beneficia a los capitalistas. Lo que se está discutiendo es si la vivienda es un derecho o un negocio.

Comentó Biasi cómo desde el PO-FITU se acompañó a vecinos de 20 barrios de CABA que piden la derogación del código urbanístico aprobado en 2018, que aumenta la capacidad constructiva para la especulación sin contemplar cómo esto afecta la provisión de servicios y disminuye los ya pocos espacios verdes existentes. En Lugano, decenas de familias marcharon al IVC porque hay 120 departamentos vacíos cuando hay miles de vecinos sin vivienda o con problemas habitacionales. En la Comuna 15 se vienen construyendo cada vez más departamentos de 20 metros cuadrados para alquiler temporario.

El Frente de Izquierda en la Ciudad, con la candidatura de Vanina Biasi a jefa de gobierno, desarrollará todo un programa en defensa del derecho a la vivienda. La necesidad de revisar los cientos de hectáreas públicas vendidas en los últimos años, de crear un banco de tierras públicas, de urbanizar realmente las villas, construir viviendas y otorgar créditos hipotecarios subsidiados a tasa fija, cuyas cuotas no superen el 25% del ingreso de las familias trabajadoras, y de implementar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa para los especuladores inmobiliarios, es total.

Solo la izquierda se coloca en defensa de los trabajadores y los inquilinos frente a los especuladores inmobiliarios y sus políticos. Las bancas en la Legislatura del FIT-U están y estarán al servicio de estas luchas. Es necesaria la organización y la pelea en los barrios y en las calles para resolver estos problemas. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda impulsamos reclamos para que no haya más gente sin casas ni casas sin gente.