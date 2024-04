“Venimos de una rebelión educativa, es lo que tenemos que volver a hacer el 29”

El sindicalismo combativo, las organizaciones piqueteras y distintos sectores que vienen enfrentando el ajuste del gobierno de Javier Milei saldrán nuevamente a las calles este lunes 29 ante el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases y la reforma laboral antiobrera, y contra la política de ajuste del gobierno nacional.

En ese sentido, las organizaciones convocantes llevaron adelante una conferencia de prensa en el Cabildo. Eduardo “Chiquito” Belliboni denunció que la CGT no está promoviendo esta convocatoria “se está discutiendo el futuro de los trabajadores en la Argentina, el futuro de las libertades democráticas, no es menor lo que va a ocurrir este lunes. Se han puesto de acuerdo con la oposición dialoguista y no dialoguista, va a haber quórum y se va a votar lamentablemente, casi seguro, una ley reaccionaria como hace muchos años no se vota en la Argentina. Venimos de una verdadera rebelión educativa donde todo el pueblo salió a la calle, es lo que tendríamos que volver a hacer el 29 y es lo que promovemos desde los sectores combativos, desde las asambleas populares y de la izquierda y el movimiento piquetero”.

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, sostuvo: “las circunstancias que estamos viviendo no es un drama más. Se quiere modificar la estructura de funcionamiento del movimiento obrero que tiene décadas y décadas siendo en toda América el movimiento con más fuerza en defensa de los derechos de los trabajadores. En este momento no se puede hacer otra cosa que concientizar del cambio que tendría en sus vidas a partir de la puesta en funcionamiento de una ley como la que el gobierno pretende, donde tendríamos otra vez la tercerización en las plantas, la persecución, despidos, criminalización de las medidas de fuerza y se discutirían las indemnizaciones de un montón de trabajadores”.

Y agregó: “Es momento que la CGT llame a un paro general, porque no alcanza con gestos. Es momento que la central de los trabajadores y cada uno de los que la integran tienen la obligación de ejecutar las acciones correctas para impedirlo. No habrá ninguna forma de justificar este hecho con una acción posterior. Hay que impedir que esta ley termine siendo votada postivamente e instrumentada. Los trabajadores ya tenemos bastantes problemas como para que también nos quiten el derecho a defendernos, por lo tanto llamo a que todos los sindicatos se pronuncien por el paro general, a que cada uno de los representantes gremiales le explique a los trabajadores dónde nos estamos metiendo, llamo a la CGT a que haga lo que tiene que hacer”.

Guillermo Pacagnini, de la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática del MST, confirmó la convocatoria: “llamamos a concentrar el día lunes a partir del mediodía en la Plaza Congreso para rechazar el tratamiento de esta ley que es una verdadera declaración de guerra a los trabajadores, a los barrios, a las mujeres, a la juventud, a las disidencia y a los millones que el 23 le dimos una señal clarísima al gobierno de que vamos a defender los derechos que en muchas décadas nos han costado conseguir con lucha”.

Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, confirmó que la docencia universitaria se sumarán a la convocatoria: “Convocamos a un cese de actividades para que la docencia pueda participar de la jornada. La reforma laboral es la base para profundizar un brutal ataque a los trabajadores, pero en esta nueva versión de la Ley Bases también hay un ataque al sector que más ha venido sufriendo una ofensiva del plan motosierra, que son los compañeros jubilados. Ellos también van a estar con una carpa desde las 12 del mediodía en la Plaza Congreso, porque se anula la Ley de Movilidad, porque nuevamente se cocina un robo a las y los jubilados. Por eso tenemos que repetir lo que fue la inmensa marcha universitaria”.

