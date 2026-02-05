Villa Celina: primera asamblea migrante contra los operativos de la Federal y Migraciones

En Villa Celina dimos un primer paso clave frente a la avanzada represiva del gobierno de Milei. En una importante asamblea abierta convocada por los barrios del Polo Obrero, decenas de compañeros y compañeras migrantes, junto a vecinos solidarios, nos reunimos para deliberar y organizarnos contra los operativos de amedrentamiento de la Policía Federal y la Dirección Nacional de Migraciones.

La reunión comenzó con un informe político a cargo del compañero Pablo Giachello y coordinada por Juan Romero del Partido Obrero. Allí se denunció el operativo realizado el lunes 23 de enero, dirigido especialmente contra la comunidad boliviana, en un claro intento de sembrar miedo, dividir a los trabajadores y legitimar la xenofobia desde el Estado.

Los testimonios fueron contundentes: controles arbitrarios, hostigamiento y amenazas. Una política que busca instalar la idea de que el migrante es un “sospechoso” o un “problema”, cuando en realidad somos trabajadores que sostenemos los barrios, la construcción, las ferias, los talleres y los servicios. Como se escuchó con bronca en la asamblea: que alguien le recuerde a Milei que también es descendiente de inmigrantes.

Estos operativos no son hechos aislados. Forman parte de un rumbo político más general, reforzado por el DNU 366/2025, que modifica la Ley de Migraciones 25.871 para restringir derechos, facilitar expulsiones y criminalizar la pobreza. Es la misma orientación de ajuste y represión que descarga el gobierno contra jubilados, piqueteros y toda la clase trabajadora.

La conclusión fue clara: no importa de qué país vengamos. Lo que está en juego es una división artificial entre trabajadores. Frente a esto, necesitamos fortalecer un músculo colectivo en cada barrio, con organización y agitación permanente. La respuesta no puede ser individual ni silenciosa: tiene que ser colectiva y en las calles.

Por eso, la asamblea votó importantes iniciativas: sacar un volante de convocatoria a una nueva reunión y, sobre todo, impulsar asambleas abiertas en cada lugar donde haya persecución o maltrato a compañeros migrantes. Donde intervengan la Federal o Migraciones, que haya organización y respuesta.

También se resolvió participar con consignas propias en la movilización del próximo 24 de marzo, a 50 años del golpe, levantando bien alto: ¡Basta de persecución a los migrantes!

Desde Villa Celina llamamos a extender esta experiencia a toda La Matanza y a cada barrio obrero. Frente a un gobierno que quiere dividirnos, levantemos la unidad de la clase trabajadora, nativa y migrante, para derrotar la discriminación, el ajuste y la represión.

Porque ningún trabajador es ilegal.

Y nuestros derechos se defienden luchando.