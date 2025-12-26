Weretilneck a lo Milei: endeudamiento y Presupuesto 2026 de hambre y ajuste

El gobierno de Alberto Weretilneck logró de manera exprés la aprobación en la Legislatura de un nuevo endeudamiento por $260.000 millones -unos 240 millones de dólares- y del presupuesto para el próximo año. Mientras que el endeudamiento logró acompañamiento de peronistas, como Pedro Dantas, el Presupuesto 2026 fue votado por unanimidad entre el oficialismo de Juntos Somos Río Negro, la CC ARI-Cambiemos, Primero Río Negro, UCR, PRO-Unión Republicana, y todos los bloques peronistas, desde el Partido Justicialista, hasta Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.

El gobierno provincial, que se alineó abiertamente con el gobierno de Javier Milei y la motosierra, selló varios compromisos personales. El gobernador, que no tiene parlamentarios en el Congreso aseguró a varios medios que "los rionegrinos eligieron no tener representantes de su fuerza en el Congreso", al ser consultado por los proyectos del gobierno nacional, entre ellos la reforma laboral, la ley de glaciares, entre otros. Así se presentó como el único negociador. No por nada uno de esos acuerdos se acaba de materializar al firmar la entrega de las hidroeléctricas del Comahue que pasarán a privados. En el caso de la aprobación del Presupuesto 2026, es un aval directo al gobierno nacional de La Libertad Avanza, que espera aprobar el presupuesto nacional está semana hoy.

Deuda o default

El endeudamiento de $260.000 millones fue tomado y argumentado por el Ejecutivo provincial con el solo objetivo de garantizar el pago de gastos corrientes, salarios y aguinaldos, demostrando de esta manera que la provincia está en un gran quebranto. A este se suma los recortes del gobierno nacional, o sea la motosierra, que aunque Weretilneck rechace en lo discursivo, aplica en la práctica.

En lo que respecta a endeudamiento, hay que recordar que la provincia viene pagando en tiempo y forma el plan Castello, tomado por 300 millones de dólares. Del mismo se pagarán en total 460 millones de dólares en total. Weretilneck, que utiliza el "no hay plata", se jacta de haber pagado más 150 millones de dólares en tiempo y forma: Río Negro pagó en septiembre de 2024 una cuota de capital e intereses de aproximadamente USD 45.363.520 (unos $140 mil millones de pesos en ese momento). En marzo 2025 abonó otra cuota de unos 44.1 millones de dólares, mientras que en septiembre del mismo año pagó una cuota de capital por unos USD 43 millones (más de 60 mil millones de pesos), lo que equivale a más de media masa salarial de estatales, según fuentes oficiales.

Dado el cuadro, el gobierno provincial toma nota del dinamismo de la economía formal, y se ataja al usarla como argumento para el nuevo endeudamiento, que se suma al endeudamiento de $60.000 millones de pesos tomados en 2024. Es que aunque desde los canales oficiales vendan cierta estabilidad, lo cierto es que parte de la burguesía internacional y también la nacional piden una devaluación. Caputo así motorizó mediante el aumento de las bandas sobre las que flotará el dólar, es decir, una devaluación encubierta. Sin embargo se espera más, por lo que la deuda nacional, provincial, y las municipales, que también debemos tener en cuenta bien pudieran estallar por los aires y entrar en cesación de pagos.

Presupuesto 2026

Queda claro que la aprobación del presupuesto 2026 por parte de todos los bloques de la legislatura tuvo dos objetivos principales: uno es de brindar de gobernabilidad a un gobierno provincial devaluado políticamente, que administra a su vez una provincia quebrada financieramente, y que necesita tomar deuda para operar. Dicha aprobación, tiene también como objetivo colaborar y allanar el camino al gobierno nacional, que pretende aprobar el presupuesto 2026, con el que el gobernador acuerda.

Lejos quedo el discurso de equilibrio fiscal o del Estado eficiente que levanta como Javier Milei el gobernador, puesto que el presupuesto 2025, que hablaba de un superávit de $7.017 millones de pesos terminó con un déficit de más de $3.000 millones. Por eso resulta otra farsa la aprobación de un presupuesto que habla de un superávit de $14.959 millones de pesos para el próximo año, mientras toma deuda. Solo por mencionar y sumar a este dibujo de presupuesto, el gobernador salió a vender su propio proyecto tributario en la provincia, que habla de bajar la suba al 25% en 2026, por debajo de la inflación del 31,5% con la que terminará el 2025.

Desmenuzado el presupuesto 2026 de Río Negro, el mismo presenta un incremento en cuanto a los recursos, toda una ilusión, cuando la recaudación como los giros nacionales se recortan mes a mes producto de la motosierra y los ajustes. Los mismos pasan de $2.119 billones en el 2025 a $2.924 billones en el 2026. Los gastos por su parte ascienden y pasan de $2.112 billones en el 2025 a $2.909 en el 2026. Por su parte los ingresos corriente, que representa la mayor proporción de ingresos, pasan de 591.424 millones a 869.999 millones, una verdadera ilusión, todo en medio de una retracción económica del consumo y pago de impuestos.

El oficialismo hace gala de que el 66% del presupuesto se va en educación, con un 37%, y en salud, con un 19%. Estos porcentajes son solo para algunas obras y mantener operativos ambos sistemas, no así para salarios. La seguridad de lleva un 13%, un n presupuesto que viene en aumento año tras año. El gobierno provincial viene desarrollando una apuesta para reforzar el aparato represivo, con motos, autos y camionetas 0km, y el egreso de nuevos agentes policiales. Sin embargo, nada de esto redunda en una disminución de la inseguridad, con hechos que son públicos en toda la provincia. La obra pública finalmente se lleva el 11%, materializando la quita de fondos nacionales, que pasan a manos de privados para que sean ellos quienes ejecuten obras.

El gobierno no dice nada de lo que se destina al pago de la deuda dentro del propio presupuesto. Por eso en él aparecen nuevos ítems. En ese sentido el sindicato de salud pública Asspur salió a denunciar que estamos frente a un presupuesto de ajuste. La secretaria general Marisa Albano señaló en varios medios que se proyecta obras pero no la incorporación de personal humano, ni aumento de salarios. De hecho, el propio gobernador señaló hace horas que no habrá aumento de salarios hasta el próximo año.

El propio sector de salud reclama que no tienen aumento desde octubre, mientras denuncia que “se anunció el pago de $162.000 millones en amortización de capital, pero los intereses fueron contabilizados aparte bajo el concepto de “Rentas de la Propiedad” (mejorinformado.com 16/12). Así, el gobierno esconde dentro del presupuesto el pago de la deuda vieja y nueva, lo que desmiente la falacia de que “no hay plata”. "Plata hay, pero no para las trabajadoras y los trabajadores", denunciaron desde Asspur. Además, vale agregar la disminución en asistencia social en todo sentido, desde la Tarjeta Alimentar provincial que sigue clavada en $45.000 desde hace dos años, hasta la falta total de alimentos para los merenderos y comedores populares que se siguen sosteniendo gracias a la militancia de compañerxs desocupadxs que se organizan en los barrios populares por trabajo genuino, frente a la desocupación, los despidos y el hambre.

Para las y los trabajadores de Río Negro es necesario ver los acuerdos que vienen materializando quienes supuestamente son contrincantes políticos, y se presentan por separado a las elecciones, incluso intentando polarizar como si fuesen proyectos totalmente diferentes. Desde el Partido Obrero rechazamos la colaboración con el gobierno de Javier Milei que ejecuta el gobierno provincial y el peronismo provincial, puesto que bajo el argumento de garantizar el funcionamiento de un Estado eficiente terminan por convalidar el programa económico del gobierno nacional que ajusta, reprime, despide y criminaliza.

Vamos a un 2026 de importantes luchas y es necesario sacar algunas conclusiones. El gremio Unter, recientemente recuperado después de 25 años ya organiza el no inicio, y viene de convocar el paro general el día del tratamiento en el senado del proyecto de la reforma laboral, mostrando un camino a seguir para el resto de la clase trabajadora provincial. Tenemos que organizar todo un rechazo desde abajo para derrotar esta política de ajuste, recortes y proyectos anti obreros en las calles con la movilización, imponiendo una huelga general.