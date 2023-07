Zabaleta le paga salarios de miseria a lxs trabajadores municipales

Mientras el municipio de Hurlingham es un campo de batalla abierto, en medio de la disputa interna del peronismo entre Juan Zabaleta (quien desde su lugar como ministro de Desarrollo Social de la Nación avanzó en recortes en los programas sociales y grandes protestas del movimiento piquetero lo enfrentaron) y el camporista Damián Selci, las y los trabajadores municipales reciben salarios de miseria cuyos montos están por debajo de la canasta básica alimentaria calculada por el Indec para junio 2023 en 104 mil pesos.

Con salarios básicos de 56 mil pesos y de bolsillo que no superan los 70 mil, el gobierno de Zabaleta expone a la indigencia a las familias de los trabajadores municipales. Esta situación no cambió en los meses en los cuales Selci fungió como intendente interino, demostrando que los ingresos a la baja y la precarización laboral tuvieron continuidad bajo las distintas gestiones del PJ local.

Los sindicatos municipales, Fesimubo y Ftsmpba, son cómplices de que los trabajadores reciban salarios básicos de miseria. Además, sus representantes gremiales integran las listas tanto de Selci como de Zabaleta, dos ajustadores de salarios.

Las y los trabajadores no solo reclaman un aumento de salarios, denuncian también el incumplimiento de pago del bono prometido en diciembre del 2022, momento en el que el 30% de la planta municipal denunció cobrar alrededor de un 30% menos respecto a meses anteriores. Se trataba de salarios de alrededor de 30 mil pesos, una cifra que ya se encontraba, a fin del año pasado, muy por debajo de la línea de indigencia

A esto se suma el reclamo contra el maltrato laboral, la asignación de tareas para las que no fueron contratadxs y el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

En el contexto de una campaña electoral, en la que Zabaleta gasta millones de pesos, las y los trabajadores municipales no llegan a fin de mes, en un municipio donde no solo se deja al abandono a lxs trabajadores, sino también a las barriadas, que no cuentan con cobertura de redes cloacales, gas natural ni agua corriente. Esto, mientras se proyecta sobre un Código de Ordenamiento Urbano que privilegia el negociado inmobiliario privado.

Frente a esto, desde la lista “Unidad de Luchadores y la Izquierda” del Frente de Izquierda Unidad vamos por un aumento del salario municipal que lo equipare a la canasta familiar (hoy en 364 mil pesos, según la Junta Interna de ATE Indec), el pase a planta bajo el convenio de todos los trabajadores, el pago de las horas extra, salarios de sábados y domingos con su aumento porcentual correspondiente, mejores condiciones de trabajo, un centro recreativo de descanso para los trabajadores municipales del distrito y por el fin del maltrato laboral.