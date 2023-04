Vamos por la ley del Instituto Nacional de Artes Visuales

El proyecto por la creación del Instituto Nacional de las Artes Visuales llegó al Congreso Nacional a partir de una iniciativa del Frente de Izquierda – Unidad, impulsado por la bancada de Romina Del Plá. Lejos de ser una idea abstracta, fue Impulsada por Artistas Visuales Autoconvocades de Argentina, donde se nuclean compañerxs a lo largo y a lo ancho del país para defender nuestro trabajo.

¿En qué situación estamos?

Los gobiernos de las últimas décadas (macristas y peronistas) son los responsables de una situación donde ser monotributista es un privilegio, no hay seguridad laboral ni derechos y no se fomenta el acceso, consumo y formación a las artes visuales. La cultura es ajustada desde siempre y en el último tiempo tuvimos que estar movilizades en las calles para enfrentar el vaciamiento de los Fondos De Fomento como también el derecho a la educación artística. Esto no es producto de una negligencia, es una cuestión de Fondo (Monetario). Este año, Ministerio de Cultura recibirá (en millones de pesos) $43.543 millones, equivalente al 0,15% del Gasto total (0,03% del PBI).

Mientras nuestro sector se sume en la precarización total, queda claro que la cultura privilegiada por el Estado y todos los gobiernos es de las grandes producciones, del capital concentrado. Lo dijimos muchas veces y lo repetimos: Es cultura o FMI.

Nuestra ley

El proyecto plantea la creación del Instituto Nacional de Artes Visuales (Inav) destinado al fomento y el desarrollo del arte visual.

Un punto principal que coloca es un presupuesto específico para el Inav destinado a la creación y desarrollo del mismo, en base a varias vertientes impositivas que garantice su continuidad e independencia de gobierne quien gobierne.

Otro punto es la democracia interna del Instituto, donde lxs representantes serán electos por todxs los artistas visuales, estando su vez, todxs en un registro nacional. De esta forma, se asegura la transparencia y representatividad de quienes estén a cargo de llevar adelante las tareas del Instituto.

Este es un punto central además, porque coloca bajo control de lxs creadores y trabajadorxs de la cultura, la dirección del fomento de la producción artística para utilizar los fondos públicos para el arte independiente y libre.

Por último para señalar, se plantea la importancia de reconocernos como trabajadorxs de la cultura y es por eso que de forma adicional, figura un tarifario de las Artes visuales que fue propuesto y conquistado en la provincia de Mendoza.

Sumate a la campaña

En la Universidad Nacional de las Artes (UNA), desde la presidencia del Centro de Estudiantes Departamento de las Artes Visuales (Ceavi) nos proponemos impulsar una campaña por la facultad, institutos artísticos y en el país, sobre el Inav.

Como primera parada, el 26/4 presentamos el proyecto en una reunión abierta con Romina Del Plá en la sede de la UNA Artes Visuales (Huergo 1433) para conocer y tener un debate sobre la necesidad de nuestros derechos laborales y del desarrollo del arte para impulsar iniciativas.

Vamos por un Instituto Nacional de las Artes Visuales para que este al servicio de la cultura y el arte independiente y sus trabajadorxs!

#ElArtesEsTrabajo