A 50 años del golpe: importante mesa panel en Humanidades de Jujuy y convocatoria a marchar este 24 de marzo

En Jujuy, en el marco de las actividades hacia el próximo 24 de marzo, se realizó una importante mesa panel en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, bajo el eje “El significado histórico de la última dictadura y la lucha por los derechos humanos en la actualidad”, a 50 años del golpe de Estado en Argentina de 1976.

La actividad, impulsada por la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) junto a la Multicolor docente, se destacó como una de las primeras iniciativas realizadas en la facultad en conmemoración de esta fecha, frente a la ausencia total de convocatorias, pronunciamientos o actividades por parte de las autoridades de la universidad. La mesa puso en pie un ámbito de debate, reflexión y organización, retomando una perspectiva de lucha para los desafíos de la actualidad.

La jornada contó con una importante participación, con más de 40 asistentes, entre ellos docentes universitarios, de Cedems y ADEP, organismos de derechos humanos, estudiantes, compañeros del Polo Obrero y el FOL.

A lo largo de las exposiciones, se desarrolló un balance político del proceso abierto por la última dictadura, señalando que la impunidad de los genocidas no constituye un hecho del pasado ni una anomalía, sino que ha sido sostenida como una política de Estado a lo largo de distintos gobiernos.

En esa línea, se retomaron los planteos que marcan cómo, desde las leyes de impunidad hasta los indultos y las distintas formas de encubrimiento, el Estado argentino ha garantizado la continuidad del aparato represivo y la impunidad para la mayoría de los responsables del terrorismo de Estado.

Del terrorismo de Estado al presente

La mesa panel también estableció una clara vinculación entre el pasado y la actualidad, señalando que las políticas de ajuste, represión y ataque a las libertades democráticas tienen puntos de contacto con los intereses que defendió la dictadura.

En este marco, uno de los expositores, Sebastián Copello, dirigente docente y del Partido Obrero, planteó la necesidad de retomar las banderas de memoria, verdad y justicia desde una perspectiva de independencia política, remarcando que los intereses sociales de la dictadura son los mismos que gobiernan hoy con Milei y por eso también quienes colaboraron con la dictadura, colaboran hoy con Milei, como el PJ, la UCR y la burocracia sindical, mientras que quien enfrentó a la dictadura fue la clase obrera, la misma que resiste hoy los cierres de fábrica como en Fate.

También participó Mercedes “Mecha” Sosa, docente y secretaria general de Cedems, quien aportó a la discusión desde la situación actual de la docencia y la defensa de las libertades democráticas, junto a Diego Citterio, docente de Historia de la facultad, quien desarrolló el concepto de memoria y sus implicancias en el presente.

Por su parte, Nahuel Morandini, docente de la UNSa y conocido por haber sido detenido por expresarse en redes sociales, brindó un testimonio que puso de relieve la vigencia de los mecanismos de persecución estatal. En su intervención, detalló cómo las fuerzas represivas y los servicios de inteligencia continúan activos, operando en tareas de vigilancia y persecución.

Morandini relató su propio caso, en el que fue detenido durante 53 días, junto a Roque Villegas, a raíz de publicaciones en redes sociales vinculadas al exgobernador Gerardo Morales. Su detención, ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos, se convirtió en un ejemplo de los avances sobre las libertades democráticas, al tratarse de una causa impulsada por expresiones en redes.

Su exposición reforzó la idea de que lejos de tratarse de prácticas del pasado, los aparatos de inteligencia y represión siguen actuando en la actualidad, ahora adaptados a nuevas formas de control y disciplinamiento social.

A ganar las calles este 24 de marzo

Como conclusión política de la jornada, se reforzó la convocatoria a movilizar masivamente este 24 de marzo junto al Partido Obrero en una columna independiente, en todo el país.

Se planteó la necesidad de que esta fecha sea una gran jornada de lucha, independiente del Estado y de los gobiernos, que retome las banderas históricas de memoria, verdad y justicia, pero también que enfrente las políticas actuales de ajuste y represión.

Desde la actividad se llamó a redoblar la organización y la movilización, convocando a estudiantes, docentes y trabajadores a sumarse activamente a las calles este próximo martes 24 de marzo. A las 15hs en el Parque de la Memoria.