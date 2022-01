BaraderoDiceBasta: los vecinos se movilizaron contra las quemas

Como viene sucediendo en años anteriores Baradero en conjunto con las localidades linderas se vieron gravemente afectadas por las quemas de las islas principios de enero (se quemaron mas de 3025 ht), sumado a la ola de calor se hacía casi imposible respirar, situación que afectó la salud de personas y niñeces con problemas respiratorios y alergias de distintos tipos. Sin mencionar el daño al territorio y la muerte de distintas especies.

Dado a esta situación se comenzó a sociabilizar la convocatoria para el domingo 16/01 frente al Palacio Municipal con la consigna #BaraderoDiceBasta. Cientos de vecinos y vecinas salimos a la calle a reclamar que el gobierno municipal dé respuestas a estas situación.

Es a partir de esa acción directa que se propuso que vayamos con estos reclamos socioambientales a la sesión del Concejo Deliberante. En los discursos de las personas que hablaron quedaron expuestas la inacción del Municipio ante la situación de los isleños que sufren en primera instancia estas quemas (meses anteriores por pocos metros casi se incendia la escuela primaria de isla N°25), como así también se habló sobre el uso de agrotóxicos sin regulación en las escuelas y casas rurales, y cómo estos afectaban en la salud de los niños y sus familias.

Se acordó reclamar en la sesión la aprobación del proyecto de ordenanza de regulación de agroquímicos y la expropiación sin pago de las tierras de las islas quemadas, con el fin de que sean reserva natural (mencionamos que las islas de Baradero y alrededor forman parte de los humedales del delta Paraná).

Finalmente, la sesión extraordinaria fue interrumpida por la presencia de cientos de manifestantes y el poder político tuvo que ceder la palabra. Se le exigió que aprueben sin modificaciones la ordenanza para regular el uso de agrotóxicos presentada por Relea. Se denunció la situación que viven las escuelas de campo, los problemas de salud de la población escolar y se solicitó que se realicen análisis de agua, sangre y orina para determinar presencia de contaminación. A su vez, se reclamó que se informe a la población quiénes son los propietarios de los terrenos de islas quemados, qué sanciones o multas se les aplicaron y si estas fueron cumplidas por los mismos.

Se sindicó a Juan Antonio “Bachi” Pazzaglia de San Antonio de Areco (empresario cerealero) como uno de los responsables de las quemas de islas en Baradero y a los hermanos Passaglia (diputado provincial de Juntos e intendente de San Nicolás) como responsables de las quema en las islas entrerrianas. Pero se deslizó que el hermetismo de los funcionarios puede estar encubriendo a otros empresarios vinculados o mismos funcionarios implicados. Se reclamó la expropiación de las parcelas quemadas para la conformación de una reserva natural de los humedales. Que actúen, que está cansando su pasividad, que pongan todos los medios y recursos del municipio, la provincia y la nación para terminar con la quema de islas.

Los concejales se quedaron sin palabras ante el malestar de la población, la contundencia de las denuncias, de los datos y de los análisis. Reconocieron que no aprueban la ordenanza de agroquímicos porque quieren escuchar la voz del INTA, aunque adelantaron que ya saben la opinión del mismo (dando entender que sería favorable a un proyecto presentado por la Sociedad Rural que limita las fumigaciones a 50 metros, una burla).

Se escudaron en que desde el Concejo apoyaron por unanimidad el proyecto de ley de Humedales; que luego sus copartidarios dejaron que perdiera estado parlamentario en Diputados. Quisieron hacer gala que es la primera vez en 40 años que se denuncia a los propietarios donde se quemaron las islas; reconociendo su pasividad con estas prácticas bajo los diferentes gobiernos de turno y composiciones del HCD. Se negaron a informar los nombres de los denunciados. Pero asumieron que las multas municipales por las quemas de islas tienen el valor de $500, un valor irrisorio ya en el 2008 cuando fue sancionada esa ordenanza.

Luego comenzaron a dar lecciones de separación de poderes y atributos del HCD, Legislatura bonaerense y Diputados nacionales. Así deslindan sus responsabilidades aduciendo que la Justicia no actúa. Que es un problema de jurisdicción: que provincia o nación, que es de Entre Ríos, de otros municipios, etc. Que no tienen los recursos legales, que no tienen los recursos económicos. Reconocen que los ministerios de Ambiente de nación y provincia, uno esta vaciado y el otro en conformación. En fin, reconocen que son un régimen político agotado que no puede dar ninguna satisfacción concreta a las demandas de los vecinos.

En el día de hoy el intendente se reunió con la ministra de Ambiente provincial y algunos de los activistas movilizados para dar a conocer la situación. Sin embargo, no se pudieron comprometer a otra cosa que conformar una mesa de diálogo y/o trabajo. O sea, seguir jugando al desgaste sin dar una solución concreta.

Sabemos que quienes legislan están al servicio del modelo extractivista y del pago de la deuda al FMI, en detrimento de nuestros derechos y nuestras vidas, por eso es que reivindicamos el camino de la organización, la movilización y la acción directa como quedó demostrado con el Chubutazo y el Atlanticazo.

Debemos seguir en las calles y unirnos con los distintos pueblos de la zona afectados, con propósitos como los cortes de ruta 9 o de la hidrovía Paraná, seguir exigiendo el cambio de este modelo.

