Chubut: el vicegobernador megaminero Sastre le tiró su vehículo encima a asambleístas

Los y las vecinas que luchan contra la megamineria vivieron un nuevo ataque luego del megaoperativo represivo de desalojo encabezado por el Ministro de seguridad Federico Massoni, el Berni chubutense, donde se montó un despliegue de fuerza colosal haciendo gala de la prepotencia que lo caracteriza.

El vicegobernador de la provincia junto a su hermano Gustavo, el intendente de Madryn, al mejor estilo patoteril y con actitud provocadora se retiró de su domicilio en su vehículo y encaró pasando adrede peligrosamente cerca de los vecinos, sin importarle las consecuencias de la maniobra temeraria.

Este ataque fue ayer por la tarde en la Bajada 5, frente a la casa de Sastre en la ciudad de Puerto Madryn cuando se estaba desarrollando la transmisión en vivo con la presencia de vecinos y vecinas del ciclo de charlas propuesto por la UACCh «El proyecto del pueblo». Este hace referencia a la Iniciativa Popular. Cabe mencionar que la actividad recibía constantemente bocinazos de apoyo de los autos que pasaban por este lugar tan transitado, que tiene por objeto detener el avance extractivista megaminero en la provincia.

Este grave hecho además, contó con el amedrentamiento de la custodia policial que mantiene permanentemente en su domicilio, la policía presente intento detener a uno de los vecinos, rápidamente la defensa del resto de los presentes lo impidió y fue ahí que se le exigió los datos identificatorios a cada uno de los vecinos presentes, con la excusa de «ruidos molestos». En un claro intento de amedrentamiento e intimidación, al que se sumó el gobernador Arcioni con su apoyo en redes sociales.

Read more

Los medios patronales no tardaron en salir a atacar al movimiento y defender a los Sastre acusando de «fuertes destrozos» a la camioneta no probados por ninguna fotografía. Pescado podrido. Algunos medios se sumaron también a la campaña de acusar al Partido Obrero de estos ataques que no existieron, como el medio «Radio Libre» (libre de ser voceros de los Sastre), en la misma línea macartista de la conferencia de prensa de Massoni. El Partido Obrero interviene con toda su militancia, compuesta de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, en el marco de una masiva lucha popular, así como participa de las diferentes asambleas y colabora en la organización del movimiento, con el método del frente único, para rechazar la megaminería en Chubut y todo tipo de depredación ambiental capitalista.

Read more

Esto ocurre bajo al amparo del gobierno nacional que tiene la decisión de avanzar con los proyectos megamineros en la provincia y en todo el país como sucedió en Andalgalá, esto bajo un gran acuerdo con la totalidad de los partidos patronales de Chubut. Cómo lo demostró el pasado tratamiento express de la Iniciativa Popular.

Frente a estos gravísimos hechos, que tienen la finalidad de amedrentar y criminalizar la protesta social, exigimos la renuncia de Massoni, el tratamiento y aprobación de la Iniciativa Popular sin modificaciones y retirar el proyecto de zonificación minero. ¡Fuera todo el régimen de endeudamiento y saqueo!

Read more