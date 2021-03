Córdoba: este 22 de marzo movilizamos en defensa del agua para los pueblos

A partir de un plenario en defensa del agua del que participaron diferentes organizaciones y vecinos en lucha se determinó realizar una concentración y movilización el 22 de marzo, en el marco del Día mundial en defensa del agua para los pueblos. La concentración tendrá lugar a partir de las 17 hs en la Secretaría de Minería, ubicada en calle Yrigoyen al 400 para luego movilizar hacia el Patio Olmos.

Del plenario participaron diferentes organizaciones entre ellas Votamos Luchar, Tribuna Ambiental, CCODAV (Coordinadora de Córdoba en defensa el agua y la vida) y “Cloacas para Villa El Libertador”. La reunión fue un paso adelante en la organización en defensa del ambiente y marcó una perspectiva de lucha y organización independiente.

En el plenario las vecinas de Villa El Libertador que vienen de años de lucha dejaron en claro que no han recibido ninguna respuesta a la problemática de las cloacas que ya hace años afecta al barrio. Sin embargo, la propaganda sobre cloacas y obras por parte del gobierno es incesante, y no se condice con la realidad. La situación de las cloacas no ha hecho más que empeorar, dejando como consecuencia casas derrumbadas y un ambiente completamente insano en el que viven miles de familias de la capital cordobesa. La contaminación de las napas de agua dejó como consecuencia la contaminación del agua, la tierra y hasta los alimentos.

Además vecinos de otros barrios pudieron comentar cuál es la realidad de las barriadas en la capital cordobesa. Resulta que cada vez más amplios sectores de la población trabajadora se enfrentan a la falta de agua dulce como consecuencia del cambio climático, los desmontes, la desertificación y los incendios.

Mientras, en la provincia de Córdoba nos encontramos frente una gran crisis hídrica, que tiene como hecho crucial la pérdida del monte nativo por el desmonte y las quemas intencionales al nivel de que solo quedó el 3% de monte nativo; pero que además cuenta con múltiples factores, entre ellos la contaminación del lago San Roque, que implica un riesgo para la salud de los pobladores de la zona y de los turistas que realizan actividades en el lago, y por lo tanto todas las personas quedan expuestas a contraer alguna enfermedad.

Lo que suceda en el lago San Roque compromete a casi toda la población cordobesa ya que este lago es el proveedor de agua de la zona.

El gobierno provincial -lejos de dar una solución a esta problemática- de la mano del gobierno nacional impulsa las chancheras en la provincia lo que implica una mayor pérdida de recursos naturales. Como se ve los agronegocios son un factor de ataque a las condiciones de vida del conjunto de la población.

Este gobierno dice querer solucionar la crisis hídrica con obras faraónicas que son una fuente de negocios para los empresarios amigos, y no una solución para la población, como lo es el acueducto Córdoba-Paraná, desde el llano a la montaña. Esta megaobra traerá una deuda a futuro que se buscará saldar con ajuste hacia toda la población trabajadora.

El ataque al ambiente no es solo una política provincial, lo están impulsando en todas las provincias con el apoyo del gobierno nacional: el extractivismo a partir de la megaminería o el fracking, es la consigna central de los gobiernos nacionales de las últimas décadas. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales y los empresarios profundizan el saqueo y la depredación, escudándose en la crisis y la necesidad de dólares para el pago al FMI.

Además, bajo la gestión de Alberto Fernández se continúa impulsando los cultivos transgénicos a través del proyecto 20-30 con su trigo transgénico. Así es como el pan asesino estará en todas las mesas de los hogares Argentinos, y el proyecto “30 millones”, intoxicará a un millón de nuevas hectáreas que hoy cumplen una función vital, en zonas de amortiguación.

Por todo lo expuesto, es urgente organizarnos en defensa del ambiente y del agua, contra la explotación ambiental capitalista. ¡Este 22 de marzo súmate a movilizar con nosotres!

