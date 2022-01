¿Cuántas hectáreas (y qué) quemaron los incendios?

Desoladora imagen del incendio en Lago Martin en la Comarca Andina.

Frente a los incendios que aún se desarrollan en varias provincias del país, el gobierno ha salido a minimizar y a esconder información pública respecto de cuántas fueron las hectáreas que devoraron. A este dato, sustancial en el tema de los incendios, debe sumarse todo lo que se quemó en ellos, es decir, toda la flora y fauna autóctona, además de zonas de producciones ganaderas y agrícolas.

Mientras Carlos, un pescador de la provincia de Santa Fe opina sobre los incendios que “Lo peor es ver cómo quedó la naturaleza: todo devastado. Va a llevar mucho tiempo recuperar todo”; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, salió a mostrarse conforme y hasta contento porque, según los dudosos datos oficiales respecto del punto, el 2021 “cerró con la superficie quemada más baja de los últimos cinco años”. Detalló que el año pasado se quemaron 331.000 hectáreas, contra 1.136.534 en 2020; 483.567 en 2019; 1.145.055 en 2018 y 1.895.547 en 2017 en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, siempre oficial y provocativa, ha salido a pronunciarse Sergio Federovsky, el viceministro, que llega a desconocer el dato de las hectáreas que se han quemado. Dijo a medios de prensa: “Cada vez que me preguntan me niego a responder cuántas hectáreas se están quemando, porque no hay dos hectáreas iguales. Ese dato no revela nada desde lo cualitativo, porque no es igual una hectárea en una interfase rural-urbana en la Patagonia o en Carlos paz que una en una zona de ganadería extensiva en La Pampa o Santiago del Estero” (La Nación 15/01).

Como vemos, por un lado tenemos al gobierno que nos quiere hacer creer que una hectárea no siempre es una hectárea, desconociendo simples matemáticas, y, por otro, tenemos a un viceministro que diciendo eso intenta esconder lo que se quema en ellas. Estas justamente difieren por lo que hay en ellas, algo que el gobierno no ha informado. De hecho, tanto Cabandié como Federovsky le adjudican la responsabilidad exclusiva sobre los incendios a los gobiernos provinciales, soberanos respecto de la administración y control de sus recursos naturales. Cabandié insistió, en sus posteos, en que son las provincias las responsables “de cuidar sus recursos naturales”, y que “El Ministerio de Ambiente actúa luego de una solicitud formal provincial. Continuamos trabajando apoyando a las provincias, que son las responsables del cuidado de sus recursos naturales” repitió el ministro.

En el caso del Delta, por ejemplo, lo que se quemó el año pasado para el Estado nacional fueron 26.581 hectáreas (fuente: reportes diarios del Ministerio de Ambiente), mientras que para el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás (que hace informes semanales de focos de calor en base a imágenes satelitales), se incendiaron 182.000 hectáreas, siete veces más. También siete veces más de flora y fauna autóctona y de zonas productivas.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda -Unidad exigimos que se ejecute ya todo el presupuesto, del cual solo se ha utilizado un 25%, para apagar los incendios y dotar de salarios y seguros de vidas para las y los brigadistas que combaten los incendios. Además, queremos un verdadero informe de situación de cada incendio en cada provincia del país y el gobierno nacional no puede desentenderse del tema.

El Estado es responsable.

