El Concejo Deliberante votó por la continuidad de las fumigaciones con agrotóxicos

El Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz rechazó en la noche del martes 24 una ordenanza que, sustancialmente, proponía incorporar a la normativa municipal la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de 1.000 metros de las zonas pobladas (la ordenanza vigente establece solo 150 metros -una farsa).

El bloque oficialista (Frente de Todos) votó en contra del proyecto y la «oposición» de derecha mostró una vez más que en cuestiones de fondo no tiene grietas con el oficialismo, inclinándose por una abstención cómplice.

En tanto, para tratar de amortiguar el costo político del rechazo al proyecto, el Ejecutivo municipal montó una maniobra en los días previos que consiste en el armado de una mesa multisectorial encargada de elaborar una propuesta «superadora».

En simultáneo con la sesión del Concejo, la habitual calma pueblerina se vio sacudida por una importante movilización contra los agrotóxicos. El Partido Obrero y el Polo Obrero de Exaltación fueron protagonistas, junto a organizaciones y grupos ambientalistas, de la convocatoria que se desarrolló en la plaza San Martín de Capilla del Señor.

La ordenanza a tratarse en la sesión del martes fue presentada por la concejala Andrea Melo, quien ingresó al recinto por Unidad Ciudadana, el sello del kirchnerismo en 2017, que luego en 2019 fue parte del Frente de Todos y que ahora va con Guillermo Moreno como candidata a diputada provincial. De todos modos, los «morenistas» no tienen ninguna intención de enemistarse con las patronales del agro. El propio Moreno ha llamado en La Nación (26/7) a que “los propietarios de la tierra hagan un esfuerzo para aumentar los ingresos del fisco, que será compensando con un bono en moneda dura a futuro. La Sociedad Rural no está tan lejos de esta idea. Ordenamos la macroeconomía y nos lanzamos a crecer”. Y aclaró, por si hiciera falta, que “nosotros no somos marxistas (…) nosotros somos peronistas y Perón nos enseñó que el que genera valor es el sector privado”.

Queda vigente aún la medida cautelar arrancada al Poder Judicial por la lucha de las organizaciones ambientalistas como única protección legal contra el envenenamiento de los cuerpos, el agua y el aire.

Desde el Partido Obrero llamamos a sostener la movilización y la unidad de acción para dar la batalla contra las patronales del agro y sus representantes políticos, en defensa de la vida y la salud, y a sumar fuerzas a la campaña del FIT-U para enfrentar a los partidos del ajuste y conquistar bancas nacionales, provinciales y municipales al servicio de las luchas de los trabajadores.