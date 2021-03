Formosa se movilizará en el Día Mundial por el Agua

Este 22 de marzo, en el Día Mundial por el Agua, en Formosa salimos a denunciar la crisis hídrica que tenemos no solo en la provincia, sino en todo el país, y a poner al desnudo la manera en la que los gobiernos y las empresas están lucrando con este recurso, dejando a cientos de personas y a distintas comunidades en una lucha constante por un derecho tan imprescindible.

Formosa, que ya es conocida por ser una de las provincias más pobres; por tener unos de los peores salarios; y por convivir con un gobernante que no se movió de su lugar en 25 años; ahora también, según los últimos datos conocidos (2018) de un trabajo colaborativo realizado por profesionales de distintas universidades, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Nacional de Quilmes, es una de las tres provincias con mayor cantidad de habitantes que no tiene acceso a la red pública de agua. Cuatro de cada diez no tienen cloacas, y uno de cada diez no tiene letrina ni pozo; esto significa que el 22% de los formoseños viven en situaciones que impactan en la salud pública provocando, en particular, cuadros de parasitosis que afectan, especialmente, a los niños. Esto sin mencionar las aguas contaminadas, por ejemplo, con arsénico. Quienes padecen esta situación son como siempre los sectores más vulnerables, como las comunidades originarias. La pandemia no hizo más que demostrar las desigualdades que viven en diferentes aspectos, como lo es el acceso al agua, lo que hace que sus únicas oportunidades para conseguirla provengan de lluvias, riachos o lagos.

Las respuestas del gobierno provincial, con el senador José Mayans como vocero, negando estas situaciones (hace un mes salió a decir que en Formosa el 100% de la población tiene agua potable), no nos sorprenden, viniendo de un régimen que nos mantiene bajo el hambre, la desocupación y la miseria. Sabemos que su preocupación no está en el derecho al agua para toda la población. Pero sí está del lado de los grandes capitalistas, de las empresas que explotan todos nuestros recursos naturales, sobre los cuales montan un gran negociado con jugoso beneficio (no en vano este año el agua comenzó a cotizar en mercados de futuros de Wall Street). Esto no solo es un daño para el medio ambiente, sino que es un duro golpe para las economías familiares, que deben enfrentar los permanentes tarifazos sobre el agua y la energía, hasta tal punto que se vuelven impagables para muchos, no obstante lo cual, si no lo hacen les cortan el servicio.

A todo esto debemos sumarle la crisis que atravesamos todos los años, la cual nos lleva a dos situaciones extremas: o bien no llueve y sufrimos sequías, o bien llueve y nos inundamos, lo que afecta a miles de familias que viven cerca del río. Es imperioso un control del uso del agua y esto no puede estar en manos de empresas, ya sea privadas o estatales: el control debe ser social de mano de los trabajadores, para que no seamos nosotros nuevamente los más afectados.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Ambiental llamamos a toda persona independiente u organización defensora del ecosistema, a que este 22 de marzo, a las 17:30 hs en 25 de Mayo y Rivadavia nos concentremos para luchar por la defensa del agua como un derecho a la vida, y no como una mercancía.