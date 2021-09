Gran movilización en contra de las petroleras off shore en Mar del Plata

El pasado viernes se llevó a cabo una concurrida movilización en Mar del Plata en oposición a la instalación de las petroleras off shore en el Mar Argentino. La misma fue impulsada por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, la cual partió del monumento a Los Lobos, frente a playa Bristol, para finalizar en el centro del poder político local: la Municipalidad. Participamos de la jornada con una numerosa columna del Partido Obrero, el Polo Obrero y Tribuna Ambiental, con la presencia del precandidato a primer concejal de la ciudad por la Lista 1A del FIT-U, Alejandro Martínez.

La acción fue resuelta en asamblea como parte de un plan de lucha que involucra a organizaciones políticas y ambientales de toda la región costera bonaerense. Al día de hoy, el Ministerio de Ambiente de la Nación, dirigido por Juan Cabandié, no ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dirime si aprueba o no la continuación de los trabajos de exploración petrolera y de explotación a futuro de la empresa noruega Equinor en el Bloque CAN 100, ubicado frente a la costa de la ciudad. La DIA tiene que tener en cuenta los estudios realizados de evaluación de impacto ambiental y las posiciones enunciadas en la audiencia pública, las cuales fueron contundentes: el 95% de los participantes se expresó en contra.

Recordemos que este conflicto por los recursos hidrocarbuníferos en el Mar Argentino comenzó con la adjudicación, en mayo de 2019, de 18 áreas de exploración off shore a 13 diferentes empresas petroleras. Con un discurso falaz sobre la soberanía energética, enarbolado tanto en el gobierno de Macri como en el de lxs Fernández, se avanza con los contratos con las petroleras, a las cuales se les cede 35 años de usufructo del subsuelo marino. La mayoría de estas empresas son compañías extranjeras (Shell, Equinor, Total, British) que nada tienen que ver con la soberanía o el cuidado del medio ambiente, ya que la mayoría acumula un prontuario de crímenes socio-ambientales en todo el mundo.

Sobre los trabajos de exploración sísmica que se están efectuando y que generan un grave impacto ambiental, Alejandro Martínez (PO-FIT-U) denunció en los medios que “ni el intendente Montenegro (Cambiemos), ni el gobernador Kicillof se han pronunciado en contra de las petroleras y tampoco lo han hecho las diferentes listas opositoras, el FIT-U se pronuncia en total rechazo, ya que las petroleras y la contaminación que generan amenazan la economía de media provincia, en primer lugar, por el impacto que provocarían en la pesca y el turismo”. El silencio de los gobiernos locales y provinciales y de los concejales también fue denunciado en el documento que fue leído al final de la jornada. Continúa una agenda de lucha hasta expulsar a las petroleras.

¡No a la exploración sísmica!

¡Fuera las petroleras de nuestro mar!

Read more