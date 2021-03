Incendios en la Patagonia: tercera víctima fatal, José Luis Rivero

Esta madruga murió José Luis Rivero, vecino de Las Golondrinas, que sufrió profundas quemaduras por el incendio, luego de salvar a sus hijos y animales.

Después de tres traslados a hospitales de la zona y una semana de reclamos por parte de su familia y toda la comunidad, fue llevado en un avión sanitario a Buenos Aires.

Rivero tenía 68 años, era vecino de la parcela 26 de Lago Puelo, es la tercera víctima fatal de los incendios en la Comarca Andina. La segunda fue Maruca, de 51 años, que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. El primero fue Sixto Garcés Liem, peón rural de la zona de El Maitén, cuyo cuerpo calcinado fue hallado con sus animales, con los que había intentado escapar del establecimiento que cuidaba.

En Lago Puelo seguimos sin tener un hospital, seguimos sin un sistema de salud que pueda actuar en emergencia y con hospitales zonales y de área colapsados por pandemia.

Las brigadas siguen precarizadas, no cuentan con los elementos básicos necesarios para combatir el fuego: no tienen ropa adecuada, no tienen insumos, lo que sí tienen son salarios miserables y paritarias inexistentes.

En pocos días comienzan los fríos y lluvias.

La solidaridad organizada de los vecinos y trabajadores es inmensa.

Mientras tanto sigue la campaña de criminalización de la protesta y las detenciones de vecinos manifestantes, para encubrir la responsabilidad del Estado tanto en los incendios como para intentar imponer la megaminería en la provincia.

José Luis, Maria y Sixto. Los muertos los ponemos siempre nosotros.

Comisión investigadora independiente. Los gobiernos son responsables. Más que nunca, #FueraArcioni y todo el régimen de saqueo y endeudamiento.

