La Matanza: lxs vecinos se movilizaron a Acumar contra la contaminación de Klaukol

Con una historia de lucha de más de 11 años, lxs vecinxs de Virrey del Pino continúan reclamando antes diversas autoridades el cierre y la relocalización de la planta que contamina el barrio.

Luego de diversas asambleas, vecinxs del Barrio Las Mercedes (Virrey del Pino) de La Matanza, junto a organizaciones ambientales y políticas marcharon este 24 de agosto desde el Obelisco hacia Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), uno de los organismos responsables en expedirse sobre las denuncias por contaminación a raíz de las emanaciones de sílice que produce la planta Klaukol.

Acumar viene dilatando una respuesta resolutiva que respete los estudios de impacto ambiental realizados hace años. Dos referentes del barrio, cuyas familias han sido fuertemente afectadas y participan activamente de esta lucha se reunieron con una representante de Acumar, la directora de salud Silvia Ferrer y presentaron un petitorio. La respuesta general que obtuvieron fue que «no les corresponde la contaminación por aire, sólo por agua» y que dejan en manos de un juez distrital y del municipio las posibles medidas a tomar. Agregaron que están haciendo todo lo posible por reunir la información para ofrecer una respuesta a la demanda que llevaron lxs vecinxs.

Ante esta lavada de manos, el repudio de lxs vecinxs no se hizo esperar. Hace años que se llevaron adelante estudios ambientales por funcionarios de la propia Acumar que afirman la contaminación de Klaukol. Sobran papeles y documentos que respaldan el reclamo genuino de que la planta de Sika klaukol envenena el aire y el suelo. Inmediatamente insistieron en recibir otro tipo de propuesta, y recibieron sólo la promesa de una futura reunión por zoom. Así que resolvieron reunirse en asamblea y al día siguiente manifestar su decisión.

No sólo no la aceptaron por no contar la mayoría de vecinxs integrantes de la asamblea con los medios de conectividad, sino porque exigen que, sin más demora, se les demuestre y se les certifique de manera tangible, real, el cumplimiento de las leyes vigentes que afirman que una empresa de categoría 3 (como es la fábrica en cuestión) no puede funcionar a menos de 8 km de una zona habitada.

No hay disposición real en tomar seriamente el tema por parte de los funcionarios y organismos involucrados. OPDS y los gobiernos provincial y municipal continúan negando la problemática y dilatando respuestas. Los funcionarios responden a una orientación social del régimen. Nadie desea revelar el entramado de complicidades: desde el intendente Fernando Espinoza y sus predecesores, hasta el conjunto de dueños de empresas de la zona, niegan sistemáticamente sus responsabilidades, y no reconocerán, sin la presión popular de por medio, que las enfermedades y muertes que se vienen registrando en el barrio eran y son evitables.

Para quiénes estamos comprometidos en la defensa del ambiente desde un cuestionamiento de fondo a todo el régimen social capitalista conformado por multinacionales como la de Klaukol, se nos plantea el desafío del frente único con lxs luchadorxs. Este conflicto constituye un capítulo entre las diversas luchas que se dan en el distrito como el de la defensa de la Reserva Natural de Laferrere. Debemos oponernos a esta alianza propatronal que sólo nos deja miseria, con el planteo de la deliberación en asamblea y las acciones callejeras.

De esta manera, con la verdadera unidad de la base vecinal y con total independencia política de los partidos patronales, transitamos el camino del frente único aunando todas las luchas ambientales del distrito y el país, para avanzar en las conclusiones que nos lleven a construir una alternativa política desde y para la clase obrera. En ese sentido, para las elecciones del presente año, varixs de estos luchadorxs se han incorporado a las listas Frente de Izquierda 1A Unidad de la Izquierda y lo consideramos un paso adelante. La lucha ambiental así como la del movimiento sindical, piquetero, docente, estudiantil, de la mujer y diversidades, también se expresan en nuestra lista obrera y socialista.

Continuaremos participando en las siguientes asambleas y convocamos fuertemente al conjunto de la comunidad para hacer más fuerte el grito contra Klaukol y por un ambiente sano, y golpear juntos con el mismo puño. En ese sentido, sumémonos a votar un plan de lucha que incluya las acciones directas y no cese de presionar y denunciar ante el mundo que Klaukol mata y que el Estado es responsable.