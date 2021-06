Pergamino: repudian inauguración de laboratorio que fomenta el trigo transgénico

El miércoles 27 de mayo, se inauguró en Pergamino el Laboratorio para la Evaluación de Adyuvantes y Formulaciones (LEAF), con la participación del intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio). El nuevo laboratorio pertenece a la empresa Rizobacter, una subsidiaria de Bioceres Crop Solution, compañía que está asociada con la alimentaria Havanna para desarrollar productos a partir del trigo transgénico HB4.

Este accionar fue repudiado por lxs vecinxs y ambientalistas, que además señalaron a Martínez por la presencia de varios tipos de agroquímicos en el agua de la ciudad. En diciembre, un fallo de la Corte Suprema confirmó que el agua de la localidad está contaminada.

El trigo HB4 (trigo IND-ØØ412-7) fue autorizado en la resolución 41/2020 el 7 de octubre del 2020, y sus peligros ya son denunciados por cientos de ambientalistas y está prohibido en varios países. Este transgénico es resistente a la sequía, pero también presenta una característica esencial, que es la tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, el cual ya es repudiado por diferentes especialistas que señalan sus efectos en el medio ambiente y la salud humana.

“Es un herbicida todavía más tóxico que el glifosato y está ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su alta toxicidad aguda y sus efectos teratogénicos, neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa”, aseguraron biólogos, ingenieros ambientales, médicos y ambientalistas aglutinados en “Acciones Biodiversidad”.

Madres Organizadas

La referenta de Paren de Fumigar, la abogada Sabrina Ortiz, señaló a Prensa Obrera que la inauguración del nuevo laboratorio “significa una provocación hacia las víctimas de envenenamiento por agrotóxicos, una burla explícita, que atenta una vez más contra los cuerpos vulnerables e inmunodeprimidos, cuerpos que demostraron daños genéticos en las células. Una burla para los enfermos de cáncer del barrio donde se encontraron 19 agrotóxicos en el agua de red que provee el mismo municipio a cargo de Javier Martínez”. La abogada recuerda también que “somos los únicos que podemos decir basta” ante este “envenenamiento sistemático”, apoyado por el intendente.

Paren de Fumigar emitió un comunicado, difundido por las redes, en donde cuestionan y repudian el accionar del intendente participando en la inauguración que avala la ingesta de venenos en nuestras dietas diarias.

La referenta reconoce que el intendente no se contactó con ellxs después del comunicado. “No es su estilo acercarse a las víctimas, lo ha demostrado desde el minuto cero de conocerse la situación gravísima de la población enferma, poniéndose en contra y hasta, incluso, atacándonos. Negar es el punto central de su gobierno”. Y concluye: “queremos que esto pare, que paren de envenenar, enfermar y matar”.

Además, nos contactamos con Alejandra Bianco, otra madre que es precursora en la lucha contra el aire y el agua envenenada por agrotóxicos. Ella y su familia se vieron envueltas en diferentes enfermedades oncológicas y descubrió que la incidencia de este tipo de patologías era elevada en su barrio.

Alejandra subrayó que el intendente Martínez “es una persona que yo no respeto en absoluto, es un gran negador de la problemática de casos de cáncer en su ciudad”. Agregó que “es lamentable este apoyo que él, tan descaradamente, tiene con esta empresa, no me asombra, pero es más que obvio que sus intereses son sólo económicos”. La lucha de Alejandra continúa y nos invita a todxs lxs vecinxs a sumarnos a la lucha.

Desde el Partido Obrero de Pergamino presentamos ante el Concejo Deliberante, el día 1 de febrero del 2021, un proyecto de ordenanza para la prohibición de este trigo transgénico y en defensa de la biodiversidad biológica. Proyecto que nunca fue tratado y probablemente esté siendo cajoneado.

El municipio deja en claro que no le importa la salud de las personas, están a merced del agronegocio y promueven un modelo productivo que atenta contra lxs vecinxs de la zona, desmejorando su calidad de vida y afectando al ecosistema. Sabemos que los intereses del lobista Javier Martínez, son siempre económicos.

Nuestras consignas son claras: queremos agua, aire y tierra libres de agrotóxicos.