Proscripción en la audiencia pública para habilitar el fracking en Mendoza

El gobernador mendocino Rodolfo Suárez actúa como un patotero del fracking y las petroleras.

Han manipulado la audiencia pública virtual convocada por la Secretaría de Ambiente para el miércoles 14 de julio, que debía de evaluar el impacto ambiental de la exploración en Puesto Pozo Cercado por YPF y habilitar pozos petroleros bajo la modalidad de fractura hidráulica, conocida popularmente como fracking. Mediante la proscripción de quienes nos anotamos para exponer, el gobierno provincial busca establecer una mordaza sobre el rechazo de la población a estas actividades, como se expresó en la lucha contra la megaminería.

La audiencia estaba convocada a las 10:00. En mi caso, recién a las 10:59 me llega un correo electrónico con el link y la contraseña para entrar a la audiencia, es decir a una hora de comenzada. Cuando intenté ingresar no me lo permitía, porque la reunión de Zoom estaba en su capacidad máxima… de 100 participantes.

Como yo, fueron decenas los compañeros que no pudieron participar y mucho menos exponer. Eso fue denunciado en la audiencia virtual, señalando que se excluía a quienes argumentaban en contra del fracking mientras se priorizaba el ingreso de quienes lo hacían a favor. Ante esta presión, debieron reprogramar la cita para el día viernes.

La actitud de los funcionarios provinciales no es nueva. El exgobernador Alfredo Cornejo inauguró las habilitaciones ilegitimas con un decreto para la explotación de siete zonas. En esa ocasión, como senador provincial del Frente de Izquierda presenté apenas algunas horas después un proyecto de ley (N°70883) para prohibir la extracción petrolera mediante el fracking en todo el territorio provincial, el cual ni siquiera fue tratado y duerme en las comisiones del Senado.

La audiencia pública no es vinculante, pero la proscripción apunta censurar siquiera la crítica a la orientación antipopular de defender los intereses del capital petrolero. Como pasó con las mineras, tiene el aval del Frente de Todos.

La habilitación para la explotación de nuevos pozos petroleros mediante el fracking debe ser enfrentada como hicimos con la defensa del agua: en las calles. Este es el planteo que vienen sosteniendo las asambleas populares del agua y el camino que debemos reforzar.

