Romina Del Plá: “los negacionistas del desastre ambiental defienden un negociado”

La diputada nacional del Partido Obrero en el FIT-U, que acaba de presentar junto a sus pares Del Caño, Bregman y Vilca, un proyecto de ley para anular las normativas que permiten la exploración petrolera off-shore en el Mar Argentino, hizo las siguientes declaraciones.

“Ahora no sólo personajes como Milei y Espert niegan la grave crisis climática y ambiental en la que el capitalismo hunde al planeta. Se sumaron los autodenominados ´progresistas´ del gobierno nacional para defender la entrega que hicieron del mar argentino a las petroleras. No son ni progresistas ni “nacionales y populares”: están defendiendo un negocio que no sólo afecta gravemente a la fauna y el ecosistema marino, sino que refuerza la sumisión colonial de nuestro país a las multinacionales que fugan capitales. Como dijo Cabandié hace unos meses, no pueden juntar dólares para pagar la deuda sin contaminar. Es el ministro de la contaminación. Cabandié tiene que renunciar ya mismo”.

La publicación en el Boletín Oficial de la resolución que dictamina la explotación petrolera off shore ha generado una gran preocupación y ha recibido un amplio rechazo popular, con numerosas movilizaciones en todo el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires bajo la denominación de “Atlanticazo”. La gravedad de la medida es denunciada por múltiples especialistas, que coinciden en señalar que este tipo de actividad daña fuertemente a los ecosistemas marinos y a las poblaciones costeras y alertan sobre los graves impactos que tiene la exploración sísmica que podrían generarse con la explotación petrolera off shore.

“El desastre ambiental que Equinor puede provocar en el Mar Argentino no traerá ningún ´desarrollo nacional´, solo trabajo precario, mayor sometimiento del país, y hasta posiblemente perjuicios para el turismo, como ya ocurrió con estas plataformas petroleras en numerosos países -donde se está dando marcha atrás con este tipo de proyectos”.

En este sentido, el Atlanticazo continúa: la asamblea ambiental de Mar del Plata votó nuevas medidas de lucha. El sábado 15, recambio de quincena, se realizarán reducciones de calzada en los principales accesos a la ciudad y a los balnearios del sur, con volanteadas en los accesos sur y norte de la ruta 11 que conecta las localidades costeras y la ruta 2 que conduce a Buenos Aires. El martes 18 a las 17 hs se realizará una nueva movilización, con epicentro en Mar del Plata y en distintos puntos del país.

“El Frente de Izquierda forma parte de las movilizaciones populares que crecen en todo el país contra esta política entreguista y contaminante. En el Congreso daremos batalla por el urgente tratamiento de nuestro proyecto de anulación de este negociado. Queremos que se discuta, y que se vote. Si Cabandié no quiso escuchar a los científicos y expertos que se pronunciaron en la Audiencia Pública, queremos que escuchen al pueblo en las calles y llevar su reclamo al Congreso” -concluyó la diputada.

Read more