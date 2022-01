Salta: incendio en la zona del Parque Provincial Los Palmares

Los brigadistas son escasos y no cuentan con los elementos necesarios.

Salta no es la excepción en cuanto a incendios forestales se refiere. Desde hace aproximadamente dos semanas que no cesan los focos de incendio en el Parque Provincial Los Palmares, ubicado cerca de La Unión, localidad de Rivadavia Banda Sur.

El fuego ya arrasó con más de 8.000 hectáreas destruyendo flora y fauna del lugar.

Los vecinos de las comunidades de la zona denuncian que en un primer momento tuvieron que tratar de sofocar el incendio por sus propios medios y sin contar con elementos. Es por esto que salieron a cortar la ruta provincial N°13 en medio de temperaturas que superan los 40° exigiendo un cuerpo de bomberos para enfrentar el fuego, además de la provisión agua potable. Los vecinos entraron en estado de desesperación cuando el fuego comenzó a acercarse a una escuela rural de la zona.

El intendente del lugar, Leopoldo Cuenca, no dio respuesta alguna al pedido de las comunidades, quienes además de tener que vérselas con el fuego carecen de agua para poder transcurrir las olas de calor y el rebrote del Covid-19.

El gobierno provincial dispuso tardíamente un equipo de brigadistas forestales de Defensa Civil y la ayuda de guardaparques de otras zonas de la provincia. Según algunos testimonios no contaban con equipo suficiente para enfrentar semejante incendio.

Uno de los argumentos de los funcionarios del gobierno es que no pueden apagar el fuego porque la zona es de difícil acceso. Sin embargo, que el mismo gobernador Gustavo Sáenz no haya dispuesto de todos los elementos necesarios para apagar de manera inmediata los focos de incendio es porque no existe la más mínima intención política de cuidar el bosque nativo, ya que es el mismo gobierno, que en continuidad de lo hecho por Romero y Urtubey, habilita mayores áreas al desmonte para que pueda ser usado para los negociados del monocultivo. Recordemos los reclamos patronales para que se habiliten más desmontes.

El Parque Provincial Los Palmares es una importante reserva natural del bosque chaqueño y adquirió el carácter de parque recientemente, a finales del 2021. Sin embargo según se pudo saber a partir de la noticia del incendio, sus guardaparques no cuentan con residencia en el lugar sino que lo hacen en la localidad de La Unión.

Reclamamos el inmediato refuerzo de personal y elementos para controlar el fuego y la asistencia integral a las comunidades de la zona, empezando por la provisión de agua potable.

