Vamos por el cierre de la causa contra Nora Moyano en defensa de la 7722

El día jueves 3 de junio se realizó una audiencia virtual en el marco de una causa iniciada contra la luchadora ambiental Nora Moyano, miembro de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura. Nora fue acusada de haber secuestrado a los legisladores de la provincia de Mendoza en el marco de las luchas en defensa de la ley 7722 en 2019 cuando una movilización histórica rodeó la legislatura en forma de protesta.

“En diciembre de 19 logramos restituir la ley 7722, nuestra ley guardiana del agua, pero fue todo un proceso de lucha que abarcó aproximadamente diez días en diciembre (…) en uno de eso días, el 17 de diciembre más precisamente, estuvimos muchísimos, éramos más de 3 mil personas rodeando la legislatura” declaró Nora a Prensa Obrera haciendo referencia a las jornadas de lucha sucedidas a lo largo y ancho de la provincia que pusieron en vilo al gobierno, cuando en conjunto con las fuerzas del peronismo, hasta ese momento oposición, se sancionó una derogación de la ley 7722 para permitir el uso de agentes contaminantes en la explotación minera.

“A raíz de lo sucedido ese día es que me acusan de secuestrar a los diputados y senadores de la provincia. En enero de 2020 me llaman a indagatoria, me abstengo de declarar y me pintan los dedos, me hacen el hisopado y quedé imputada”. Ese mismo año, los abogados de Nora hicieron una presentación reclamando la nulidad de la causa. A raíz de eso, comenta, “este jueves fui convocada a una audiencia virtual por la jueza de garantías Patricia Alonso y el fiscal de la causa en donde se resolvió que continúe imputada”.

“Todavía no terminan de digerir que logramos restituir nuestra ley guardiana del agua y que evidentemente soy el chivo expiatorio, un acto de venganza, después de todo lo que hemos vivido en este país, los 30 mil compañeros desaparecidos, este es un acto más de autoritarismo, de criminalización de la protesta. Pero estamos de pie, no nos rendimos y vamos a dar pelea”, concluyó.

La continuidad de la causa es parte de una orientación de persecución hacia los luchadores; con argumentos falaces pretenden acallar y continuar atacando a quienes se organizan en defensa del ambiente y la calidad de vida de las mendocinas y los mendocinos.

Andalgalá y Chubut son muestras de que la política de los gobiernos es parte de un programa de saqueo de los recursos naturales y destrucción ambiental, y en eso el gobernador mendocino Rodolfo Suárez es un claro adherente y lo manifiesta cada vez que puede, por lo que quienes estamos realmente en defensa de la vida, las necesidades y los intereses del pueblo de Mendoza debemos poner en pie un plan de lucha inmediato en defensa de Nora Moyano, de la protesta social y las libertades democráticas.

