8% en términos reales. Los salarios docentes y de todos los trabajadores de la actividad pública bonaerense se han transformado en la piedra angular del creciente superávit provincial de Kicillof

Seguir

Quiénes somos

Prensa Obrera está distribuido bajo una

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional - Cómo usar esta licencia en Prensa Obrera