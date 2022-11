Basta de ataques violentos y crímenes de odio: intento de lesbicidio en Almagro

El pasado 30 de octubre la artista plástica Marta Zelaya fue víctima de un ataque violento en su domicilio en Almagro, zona Abasto por parte de su vecino quien ingresó por la fuerza a su casa, la golpeó hasta dejarla inconsciente y la asfixió con pintura acrílica. La mujer fue encontrada por su pareja Josefina Flores, con quién convive hace más de 5 años en el barrio en el cual sufren de violencia, acoso y hostigamiento desde hace tiempo. Todas las denuncias previas al reciente ataque fueron ignoradas por la Policía de la Ciudad que hace caso omiso a la situación que padecemos las diversidades sexuales y de género hoy en día.

La noche del ataque Marta se encontraba sola en su domicilio cuando el agresor, del cual no se esclareció ningún dato sobre su identidad o paradero, entró e intentó asesinarla. Fue encontrada por su pareja que recién llegaba de trabajar quién inmediatamente llamó a la policía y trasladó a Marta al hospital Ramos Mejía, donde fue asistida. Además de haber sufrido un intento de asfixia con pintura acrílica le diagnosticaron politraumatismos por los golpes ocasionados por el forcejeo en la puerta de su casa.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 3-A en donde el caso ha sido caratulado como un ataque con “lesiones leves”, por lo que este martes el expediente fue trasladado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 ya que la pareja lucha por ampliar la denuncia para que cambie a lo que realmente fue: un intento de femicidio y lesbicidio consecuencia de la falta de políticas efectivas que resguarden a toda la comunidad LGBTI de la violencia de género y los ataques de odio.

El Estado es responsable

Luego de recibir el alta, las mujeres estuvieron apenas dos días en su casa, luego tuvieron que hospedarse en casa de allegades de la pareja que las resguardaron en esta situación crítica en la que no pueden volver al barrio debido al riesgo que corren diariamente como también se les dificulta acceder a una vivienda digna. La crisis económica que hunde al país no es ajena a la realidad de la pareja, trabajan bajo relación de dependencia de manera informal y no cuentan con requisitos para entrar a un alquiler. Es por esto que han solicitado en el Ministerio de Mujeres y Diversidades la posibilidad de acceder al Programa Acompañar y aún no han obtenido respuestas.

El viernes 11 de noviembre recién pudieron sacar algunas cosas del PH, después de haber estado por semanas sin poder acercarse a buscar sus cosas. Se hizo finalmente presente el personal del área LGBTI de la Defensoría del Pueblo que les gestionó una consigna policial solo por esas horas y las acompañó junto a otras compañeras de organizaciones feministas.

La falta de políticas efectivas para la seguridad y contención hacia el colectivo LGBTI y las mujeres trabajadoras por parte del Estado son la causa evidente de todos los atentados hacia la salud física y psicológica de la pareja. Han sufrido de acoso de vecinos en la puerta de su propia casa en reiteradas ocasiones. Habían pedido consigna policial y solo se la dieron dos días. Una de las agentes con las que hablaron cuando presentaron la denuncia, les dijo que todo indicaba que la agresión venía de adentro del PH, desestimando la situación de peligro que corren. A Josefina no le dieron el botón antipánico ya que según la Policía de la Ciudad no fue agredida.

En cuanto a los medios hegemónicos de comunicación no se ha visibilizado en lo absoluto el caso. Los hechos se dieron a conocer a través de las redes de la Asociación de Actores Argentinos dado que ambas mujeres trabajan en el ámbito teatral.

Basta de violencia y crímenes de odio, vamos por un 25N de lucha con todos nuestros reclamos

En un contexto de total vaciamiento y descomposición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tan aclamado por el Frente de Todos, atravesado por el recambio de gabinete y el recorte presupuestario, denunciamos la falta de políticas que nos garanticen seguridad, protección, salud y vivienda digna a toda la población LGBTI. Basta de políticas hambreadoras y de miseria, las mujeres trabajadoras y desempleadas sufren el ajuste de los gobiernos.

Exigimos al Estado la seguridad y protección a las víctimas, denunciamos la falta de organismos de asistencia real hacia las mujeres y diversidades que cuenten con psicologues, abogades, médicxs que puedan amparar situaciones de violencia y pedimos justicia por Marta y Josefina, esclarecimiento e investigación de la causa urgente. El Estado es responsable.

Desde la Agrupación 1969 LGBTI y el Plenario de Trabajadoras vamos este viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres a las calles con todos nuestros reclamos, concentramos a las 16.30 en el Obelisco y marchamos hasta Plaza de Mayo. Por políticas efectivas de protección, seguridad e integridad hacia las mujeres y diversidades sexuales y de género, basta de ataques y crímenes de odio.