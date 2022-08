CABA: piquetazo en la Ciudad por el derecho a la vivienda

El martes 2 se desarrolló en diez puntos de la Ciudad un piquetazo convocado por el Polo Obrero y las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y Consejerías de Vivienda, en reclamo por el derecho al acceso a una vivienda digna.

Durante más de un mes se extendió una campaña por todas las villas de la Ciudad y por los barrios más afectados por el déficit habitacional y de infraestructura. Se convocaron asambleas de vecinos y organizaciones conjuntas en Lugano, Once, Soldati, Bajo Flores, Zabaleta, Villa 31 y en barrios del sur de la Capital.

En las asambleas se hicieron sentir reclamos que llevan años sin ser atendidos y nuevos reclamos que surgen al calor del avance de la crisis social y económica. Es que la urbanización de las villas que el gobierno de Larreta dice estar llevando a cabo, solo se limita a medidas cosméticas que no solucionan los principales problemas. Un extenso relevamiento llevado a cabo por el Polo Obrero y algunas organizaciones en cada uno de los barrios da cuenta de una pila de deficiencias que los vecinos sufren a diario: falta de acceso al agua potable, cloacas rebalsadas y contaminación ambiental, basurales, inundaciones, incendios, etc. Los carteles levantados por los vecinos y activistas en cada piquete pedían por la urbanización real y un plan de obras en las villas.

Por otro lado, el avance de la crisis, de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con salarios de miseria y trabajos precarios, junto con el aumento de los alquileres como consecuencia de una enorme especulación inmobiliaria, agravó las dificultades para acceder a un alquiler en la Ciudad. Vecinos de la Villa 15, por citar un ejemplo, dan testimonio de que alquilar una pieza allí cuesta por encima de los 20.000 pesos. Uno de los principales reclamos levantados durante la jornada del martes fue la necesidad de frenar los aumentos de los alquileres, con aumentos acordes con los salarios, y que se implemente un subsidio universal para inquilinos que garantice el derecho al acceso a una vivienda de manera transitoria hasta lograr el acceso a una vivienda definitiva. El único subsidio existente está dirigido a personas en situación de calle, es de tan solo 12.000 pesos en el mejor de los casos y las condiciones para acceder son casi excluyentes. En este reclamo se incluyen situaciones aún más graves, para las cuales no hay ninguna política que las tenga en cuenta: es el caso de vecinas que sufren violencia de género y no pueden mudarse del hogar donde son violentadas por falta de recursos económicos, con el agravante de que existen hoteles y pensiones que no reciben en sus hospedajes a niños menores de edad. El problema de la falta de acceso a la vivienda digna golpea a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

La acción de lucha tuvo una fuerte repercusión en medios de comunicación y un fuerte impacto por la gravedad de la problemática puesta de manifiesto. Desde algunos piquetes se marchó hasta los IVC barriales. En la Villa 20, en la 21-24 y en la 1-11-14, una delegación de vecinos y activistas pudo ingresar a reuniones en la que se presentaron los listados de las problemáticas relevadas en cada villa. Por otro lado, el gobierno de la Ciudad se comprometió a una reunión con las organizaciones convocantes este viernes en la que llevaremos el relevamiento de todos los barrios y exigiremos una respuesta a todas las necesidades planteadas. Reforcemos la organización y el plan de lucha por el acceso a la vivienda digna en la Ciudad. La vivienda es un derecho.