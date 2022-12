Caso Arcoiris: una jueza pide el traslado de la niña a La Rioja

La jueza de la Cámara Cuarta Civil, Comercial y Minas de La Rioja, Carla Menem, solicitó al Juzgado N°106 de Buenos Aires “la colaboración para informar el domicilio en Buenos Aires de Arcoiris, información reservada en el tribunal” (Página 12, 5/12) y le otorgó un plazo de 48 horas, en función de revincular a la niña con su progenitor, Matías Vergara, quien intentó asesinar a la abuela de la menor. Un twittazo federal se realizó al mediodía del lunes 5 para denunciar esta situación y reclamar protección para la niña y su madre protectora.

Arcoiris es una niña de seis años sobreviviente de abuso sexual infantil, que está siendo revictimizada por la justicia de La Rioja. El abusador denunciado por la niña es José “Kuki” Vergara, abuelo paterno de Arcoiris, jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja. La niña se encuentra junto a su mamá Delfina Silva Zárranz en la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio reservado y medidas de protección vigentes “debido a las reiteradas situaciones de abuso sexual por parte de su abuelo paterno en la provincia de La Rioja y a las amenazas por parte del progenitor. Esto es una encerrona: si viajan a La Rioja hay altas posibilidades de que Delfina quede detenida y que Arcoiris sea entregada al progenitor, que es el entorno del abuso sexual. Y eso no lo vamos a permitir”, advirtió Ale Glatzel, de la Mesa Justicia por Arcoiris (Telefé Noticias, 21/10).

Para Arcoiris volver a la casa de su padre sería tortura, de lo cual el Poder Judicial es cómplice, y ha expresado su deseo de no querer ir allí. Delfina, la madre protectora, respeta la decisión de la niña pero la justicia la obliga a forzar una revinculación con su progenitor, a pesar de que es éste quien la expone con el poderoso abusador, bajo amenaza de ser detenida si desobedece la revinculación forzada. A su vez, el poder judicial ha cajoneado las denuncias por abuso, aunque incluyera pruebas como el testimonio expreso de la menor y un protocolo médico de salud que clasifica el abuso como de tipo 2, y ha encubierto por todos los medios a su progenitor y a su abuelo.

El Estado es responsable no es sólo en el ámbito de la Justicia. Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia, es responsable y garantiza el encubrimiento. Lo mismo sucede en un montón de otras provincias y no distingue colores políticos de gobierno, porque hay un entramado del Estado en esta protección. Ni los ministerios designados para la materia resuelven la situación que está planteada. Esta situación de impunidad no es solo hacia el caso concreto, sino que es también para presionar y disuadir futuras denuncias.

¡Basta de criminalizar el cuidado! Es inaceptable que Delfina vaya a la cárcel por ser una madre protectora. No puede permitirse el arrancamiento de la niña para ser entregada al progenitor imputado y al abusador. Es imperioso que la justicia deje de encubrir abusadores.