Chacabuco: justicia por Noel

Noel Orozco, de 39 años, fue asesinada por una herida de arma de fuego por su pareja, Ramiro Anchordosqui, que se suicidó minutos después en horas de la madrugada del lunes 10/10. Fueron encontrados el mismo día por la noche.

El martes 11/10 las organizaciones de mujeres y disidencias en Chacabuco convocamos, junto a la familia de la víctima, una marcha pidiendo justicia.

Este nuevo femicidio es el quinto en la ciudad, pero desde el Estado municipal sólo se obtuvieron respuestas encubridoras de su responsabilidad ante la gran movilización de mujeres reclamando justicia para Noel.

El secretario de seguridad, Darío Ciminelli, se encargó de tapar las nulas políticas de género por parte de su gobierno amedrentando a la mejor amiga de la víctima con las palabras: “borren que el Estado es responsable del flyer que convoca a la marcha”. Su respuesta fue ejercer violencia institucional contra una mujer acongojada por la situación.

Verónica D’Alessandro, titular del Área de la Mujer de Chacabuco, no se acercó en ningún momento ni a la familia de Noel como tampoco al sepelio. Noel era mamá de tres mujeres que no recibieron contención psicológica luego de que su madre fuera asesinada. La desidia del Estado municipal para con esta familia es total.

El movimiento de mujeres y disidencias exigió a ambos funcionarios que actúen como corresponde. Quedó demostrado que a pesar de cinco femicidios no hay protocolo que guíe su actuación. “Pero no hubo denuncias previas” se argumenta, cuando la inacción de las instituciones involucradas en las denuncias (Comisaría local, Comisaría de la Mujer y la Familia, Área de la Mujer, Fiscalía y Juzgado de Paz) tiene como resultado que las mujeres no quieran denunciar porque el Estado las expone, revictimiza y violenta.

El Estado sí está presente para reprimir a las mujeres, especialmente si son pobres. Sin ir más lejos, ante la convocatoria por justicia para Noel el secretario de Seguridad y el comisario Cabella se encargaron de pedir a Junín (ciudad vecina) una combi de gendarmería para mandar a la marcha.

Noel no era de Chacabuco y su poder adquisitivo no era alto. La actitud clasista de los funcionarios (que no sorprende de una gestión de Cambiemos) trae como resultado la infantería para reprimir a mujeres y a la propia familia de la víctima.

Como se señaló, en Chacabuco ocurrieron cinco brutales femicidios. Sin embargo el Área Municipal de Mujer no sólo no cuenta con presupuesto propio sino que su personal no es idóneo para atender este tipo de casos, no se realizan los acompañamientos pertinentes y su actividad durante todo el año se reduce a realizar jornadas “de reflexión” todos los 8 de marzo, que suelen implicar mateadas, caminatas o reparto de folletería sin ningún tipo de contenido que pueda colaborar con la lucha de las mujeres para erradicar la violencia. Esta farsa fue enérgicamente repudiada por el movimiento de mujeres chacabuquense en varias ocasiones.

En este contexto, es inevitable volver a remarcar la ineficacia de todas las instituciones involucradas y sostener más que nunca las consignas del movimiento de mujeres, exigiendo su cumplimiento urgente: creación de un Consejo Autónomo de Mujeres electo y con cargos revocables, independiente de todos los gobiernos, que cuente con capacidad de acción y presupuesto propio para luchar contra la violencia de género; capacitación a cargo del movimiento de mujeres para todos los funcionarios y trabajadores estatales, especialmente quienes deben atender las denuncias, y creación de un Centro Integral de la Mujer con recursos profesionales idóneos para atender casos de violencia de género, además de una correcta adecuación del refugio para víctimas.

Justicia para Noel. Ni una menos. El Estado es responsable.