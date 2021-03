25 años del Vals del Obrero

“Orgulloso de estar entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que currar y currar, pa’ ganar nuestro pan”, con este arranque, el 21 de marzo de 1996 conocía la luz El Vals del Obrero, el icónico álbum de la banda española ska punk combativo, Ska-P. Incluye varios de los temas más conocidos del grupo: El gato López, Cannabis, Sexo y religión y el propio Vals del Obrero. Se trata del segundo disco de la banda, el primero había salido 2 años antes con el mismo nombre de la banda.

Siempre cantándole a las revoluciones obreras y desenmascarando a los capitalistas, los Ska-P están siempre presentes en las luchas de trabajadores, tanto en la difusión en sus redes sociales de apoyos a conflictos, como participando de festivales y recitales, un ejemplo claro son los show que brindaron en Neuquén, en FASINPAT (Ex Zanon). Además, es folclore que en cada uno de sus shows en el preludio al Vals del Obrero, sube al escenario alguna lucha obrera del lugar, que toma el micrófono y le cuenta al público su situación, para sumar apoyos.

El Vals del obrero cuenta las miserias en las que se encuentra la clase trabajadora porque “En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social/ Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede operar”. Lo más importante es que para Ska-P la salida para terminar con la explotación capitalista e imperialista es la “resistencia” y la organización de las y los trabajadores. “Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción: somos la revolución/ Sí señor, la revolución”.

El estribillo de Cannabis es posiblemente uno de los más conocidos de la banda vallecana: “Lega-legalización, Cannabis, de calidad y barato/ Lega-legalización, Cannabis, basta de prohibición”, planteo que empalma directamente con la crítica social que hacen, vinculándolo con el flagelo de la desocupación y el empobrecimiento de los trabajadores. El sistema se vale del narcotráfico para tener a las masas adormecidas, mientras aplica sobre ellas los ajustes más brutales. Este es el caso de Mis colegas del álbum Que corra la voz, donde cuentan como “Perdidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar/ La mayoría del paro, y el que curra del trabajo temporal” y una vez más, ese grito de invitación a levantarse: “ey chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar, escupele al sistema y nunca dejes de molestar/ No chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad, escupele al sistema y nunca dejes de molestar”.

Sexo y religión es un cross de derecha a la Iglesia Católica: “La religión, desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión, a todo lo que se llama sexo y libertad” y otra vez presente la idea de revelarse “contra la hipocresía” y no solo la de la Iglesia, sino también contra la hipocresía moral de la sociedad que condenan a las diversidades sexuales “Y si luchas por la libertad no se te olvide, hermano, el homosexual que ya sufrieron bastante en clandestinidad”.

Y si se trata de canciones emblema de este álbum, no podemos olvidar al gato López, el gato obrero al que “La sociedad gatuna no le quiso entender, por eso se rebela y grita, ¡que les den bien! Es un reflejo claro de la sociedad y es que, tío, no hay dinero. ¡Es un gato obrero!”

A 25 años del lanzamiento de este discazo, vaya un saludo para los revolucionarios vallecanos que hace 27 años recorren el mundo cantando para destruir el capitalismo, apoyando las luchas obreras, levantando las banderas de los Santiago Maldonado y Mariano Ferreyra. Su último disco Game over fue publicado en 2018 y cosas de la pandemia, el último show que realizaron fue en Argentina, en el marco del Baradero Rock, allá por febrero del 2020. Hoy se encuentran produciendo nuevos temas que les fans esperan ansiades. Ojalá pronto podamos volver a verlos en un escenario para que comience la estampida y poder agitar el orgullo de estar entre el proletariado.

