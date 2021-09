“Da bronca que el facho de Milei use temas de los pibes de La Renga”

La reciente utilización del fascista Javier Milei de la canción Panic Show de La Renga en su acto de cierre de campaña despertó la polémica. Haciendo una analogía a una disertación previa, en la que reciclaba nada más ni nada menos que un discurso de Mussolini, el candidato porteño de Avanza La Libertad coreó “hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida”. La banda ya salió a repudiarlo mediante un comunicado que compartimos a continuación. Pero esto colocó en el debate público la relación entre la música, particularmente del rock, y de la política. Por tanto, desde Prensa Obrera entrevistamos a Pecho Anzoátegui, quien no solo ha hecho su carrera como músico de manera independiente y como parte de Las Manos de Filippi, sino que es también candidato porteño del Frente de Izquierda – Unidad.

Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso… #larenga pic.twitter.com/9qbtC617lW — La Renga (@larenga) September 6, 2021

Pecho, ¿qué sentiste o pensaste cuando viste a Milei cantando “Panic Show” de La Renga?

La verdad, qué pensé y qué sentí son dos cosas distintas. Lo que sentí es un poco de bronca, y también de pena. Si lo transformás en un pensamiento, es bronca porque el facho de Milei usa así sin más un tema de los pibes de La Renga, y pena me dio por saber que es para algo tan espantoso como una campaña de alguien tan de derecha. Pensar que La Renga tiene su sala acá, a la vuelta de la sala de Las Manos. Nos encontramos hasta en la panadería con ellos a veces. Y tenemos charlas, hablamos, los conocemos. ¡Hasta hemos tocado juntos en el acampe piquetero! Muy lejos de lo que representa Milei. Eso hay que sacarlo así, militando. Si no, te quedás con ese sentimiento, que es una mierda. Aunque eso es más personal.

Mientras La Renga ya le bajó el pulgar a Milei por usar sus canciones, con el Cabra (Hernán de Vega) hicieron la “Cucumbia del FIT-U”. Incluso, todo el mundo habla de los spots del Frente de Izquierda – Unidad sin entender que se hayan hecho a pulmón por artistas que son también militantes. ¿Cómo vivís vos ser, además de músico, un militante activo y candidato?

¿Cómo lo vivo? Lo vivo… intensamente. Porque encima ahora con esta movida que estamos haciendo de los cursos de música y talleres en el Polo Obrero, nos estamos canalizando esa fuerza militante en esos lugares que están re activos. Entonces, medio que te cargás de esa energía para después salir a militar. Esta es mi quinta candidatura, más las dos del Sadem. Es parte de la actividad que tengo como militante de un partido revolucionario, que quiere cambiar las cosas. En definitiva, lo vivo con intensidad.

Esa intensidad que nombrás, ¿cómo te la generan los cursos y talleres de música con el Polo?

Lo que me genera esta alegría con el curso es que con el Cabra ya veníamos haciendo canciones para los cursos de formación del Polo Obrero, como el curso de la ESI. Pudimos hacer la canción Género, como también la de medio ambiente. Nosotros mismos a su vez nos tuvimos que formar para crear esas piezas, que son parte de toda la data que nos fueron dando compañeros y compañeras del Polo y del Partido Obrero. Un poco eso se terminó resumiendo con el jingle del FIT-U. Pero lo que nos pasa puntualmente con el Polo es que estamos re contentos en los talleres de percusión, de vientos, de armonía y de composición para los pibes del barrio. Son todos jóvenes, porque es para pibes que están estudiando, y la verdad que nos copa mucho. Sentimos que el Polo nos devolvió con esto la buena onda que siempre le tiramos. Es algo hermoso. Ya lo veníamos haciendo con el Cabra, y ahora estamos casi todos los de Las Manos de Filippi dando clases con otro montón de compañeros colegas de la música, e incluso del arte, porque Actuemos (agrupación de actores y actrices del Partido Obrero) también está en esta. Eso es un poco lo que nos pasa: esta elección nos agarra militando a pleno como también trabajando en los barrios con el Polo. Sintiendo el cariño y el respeto de tantos años de relación política.

Por último, ¿cómo ves la situación de los artistas hoy día?

En este momento de pandemia, ya un año y medio, muchos trabajadores tuvieron que optar por buscar otro trabajo que no tenga que ver con el que venían desarrollando. La pandemia nos mató, y no hubo ni hay una perspectiva que nos incluya para salir de este pozo en el que el sistema nos venía hundiendo y que la llegada del Covid nos terminó de hundir. Estamos con un nivel de desempleo altísimo, y el ajuste no nos es ajeno. Realmente estamos muy al horno, es desesperante la situación de todo nuestro sector. La única salida es luchar, por eso salimos en pandemia incluso a realizar un montón de actividades con el Frente de Artistas. Tocamos, hicimos bicicleteadas, hicimos festivales virtuales de todo lo que te imagines con compañeros y compañeras que lo hacían cada vez mejor. Nos volvimos especialistas en hacer festivales virtuales y gozar de eso. Bueno, me voy un poco por las ramas (ja). Pero la única salida que tenemos es luchar. Nadie nos va a dar nada si nosotros no vamos a por ello.

