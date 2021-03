Estrenan documental de Notorious BIG, a 24 años de su asesinato

Biggie: I Got a Story to Tell cuenta la historia del reconocido rapero

“Biggie: I Got a Story to Tell” es el nuevo documental de la plataforma Netflix sobre el reconocido rapero de los 90 Notorious BIG, quien cumpliría 50 el próximo año.

A diferencia de otras producciones audiovisuales sobre el rapero que se concentraron sobre su asesinato, este documental se centra en la historia previa a su fama y el detrás de escena de sus giras y presentaciones en vivo. De esta forma, el documental dirigido por Emmet Malloy ahonda en la vida y carrera de Biggie a través de entrevistas a familiares, amigos de la adolescencia, del mundo del rap y de material de archivo inédito.

Aunque este punto de vista es interesante hay elementos que no toma el documental, como su relación con la banda “Junior Mafia”, todos amigos de la infancia de Notorious o incluso de su relación con la rapera Lil Kim quien lo denunció por violencia de género.

La figura de Notorious Big es de las más importantes de la historia del rap junto a Tupac Shakur con quien comparte el mismo desenlace, el de asesinatos que hasta el día de hoy no han sido resueltos y que aun después de su muerte han vendido millones de discos.

El documental nos muestra a un Biggie con influencias musicales del jazz, gracias a un vecino que notó en él su talento, y de la improvisación del reggae gracias a su familia de Jamaica.

Pero también nos muestra al mismo Biggie que encontró en la venta de crack la forma de tener un ingreso económico en las calles de Brooklyn. Esta historia previa a la fama no solo es la de Notorious sino también la de sus amigos de la infancia y la de otros raperos reconocidos que nos muestran la descomposición social de Estados Unidos en los 80s y 90s.

El crack es una de las drogas más devastadoras en los barrios populares norteamericanos y tiene su origen en el exceso de cocaína en Estados Unidos en los 80s proveniente del tráfico desde Centroamérica y el Caribe. La proliferación de jóvenes norteamericanos que se convirtieron en tranzas se relaciona con la llamada “epidemia del crack”, con la cual el gobierno norteamericano estuvo involucrado debido a su relación con el narcotráfico y la financiación de los Contras en Nicaragua. Incluso el propio gobierno de Ronald Reagan hizo público un informe en el que reconoció que habían existido conexiones entre los Contras y el tráfico de droga.

La historia de Biggie no es un hecho aislado y muchos artistas de los barrios populares no alcanzan no sólo el nivel de fama de Notorious sino algún tipo de reconocimiento como artistas debido a la pauperización de la vida. En este sentido es de destacar algo que el mismo director del documental dijo en un comunicado para la revista Rolling Stone: “es fácil ver cuánto ha cambiado desde que Christopher Wallace era un niño, pero también está claro que muchas cosas sobre ser un joven negro en este país no se han modificado”.