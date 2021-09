“Glow On” de Turnstile, el hardcore más vigente que nunca

Si nos referimos al hardcore, y a las bandas que son de este género, seguramente no hablemos de música comercial, mainstream o el programa de música popular de turno. El hecho de que estas bandas no firmen contratos con grandes sellos discográficos, opten por un camino independiente y no produzcan un contenido musical comercial hacen de estas de una reputación casi marginal y el acceso a ellas termina siendo limitado al no cumplir con los intereses del negocio de la música. Un género musical que tiene sus inicios en los años ’80 en EE.UU., más precisamente en Washington DC, alimentando la vieja teoría de que «los grandes sucesos culturales son productos de las crisis», el hardcore da sus primeros pasos en medio de un gran descontento político y social en la juventud debido una tasa de desempleo muy elevada, todo esto producto de las políticas económicas implementadas por el entonces presidente Ronald Reagan. Esa disconformidad social termina siendo un factor fundamental en la composición de las bandas de este género, la música acelerada y el grito transformado en canción para expresar lo que la juventud tiene para decir, batallando contra los males sociales y plantando bandera a favor de reivindicaciones populares. El camino es el correcto, los obstáculos, generados por las grandes industrias de la música, muchos.

Turnstile, que viene siendo reconocida hace varios años como la banda más importante de la escena hardcore, presenta un nuevo disco que se postula para ser uno de los mejores del año. Incorporando nuevas texturas musicales, experimentando nuevos sonidos en su repertorio, la banda comandada por Brendan Yates viene sorprendiendo a todos sobrepasando los límites del género. Bajo el sello Roadrunner, Turnstile se hace de su lugar en la escena del hardcore para ir más allá de un sonido tradicional y atreverse a incorporar nuevos elementos musicales. Al sonido que la banda nos tiene acostumbrados le sumamos tintes de new wave y dream pop en canciones como «New Heart Design» y «Underwater Boi»; esta última cuenta también con la colaboración de la conocida cantante Julien Baker. Otra colaboración que encontramos en el disco es la de Blood Orange en la casi armoniosa «Alien Love Call», y si bien hay lugar para nuevos sonidos, la potencia característica de la banda está presente en hitazos hardcore como «Holiday, Fly Again» o «Blackout», canciones acompañadas de tremendos breakdowns que hacen anhelar el famoso mosh a más de uno.

Este tercer álbum de estudio viene a suceder al reconocido «Time & Space», el mismo que fue nombrado como mejor álbum de hardcore del 2018, y si bien la banda se aleja un poco del contenido social en sus canciones, el compromiso de la misma con las causas populares no deja de estar presente. Durante el 2020 apoyaron las protestas en contra del asesinato de George Floyd, como tantos otros se sumaron al Black Lives Matter y donaron las ganancias de la venta de su merchandising para juntar fondos para ayudar a las familias de las víctimas de la brutalidad policial en Estados Unidos. Turnstile también se ha manifestado en contra de cualquier tipo de discriminación hacia las disidencias sexuales y ha montado una campaña en la cual diseñaron un modelo de remera especial, destinando las ganancias de las ventas de la misma a organizaciones LGBT.

Con distintos vaivenes en cuanto el sonido, pasando del hardcore furioso al new wave, este nuevo disco es la muestra de madurez de una banda que desafía lo establecido en cuanto al género sin dejar de lado las raíces combativas del mismo. Quince canciones en treinta y cinco minutos que transmiten la emoción a quienes son habitué del género, pero que también invita a quienes no lo son a conocer, por lo menos una parte, de un género musical con una historia cargada de conciencia social que albergó a icónicas bandas que supieron ser de gran influencia para toda una generación.

