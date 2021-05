Lumpen: el barrio, el hip hop y las clases sociales

Javier Ortega es un rapero de Comodoro Rivadavia residiendo en Buenos Aires que ya lleva varios años en la cultura hip hop. En esta ocasión lanzó “Lumpen” bajo el sello discográfico Peñi (hermano en mapuche) en todas las plataformas de streaming. El lanzamiento fue realizado previo al día internacional de los trabajadores, fecha que no es casual ya que el disco al igual que las canciones previas de Javier Ortega reflejan la vida y lucha del pueblo trabajador.

Desde Prensa Obrera tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Ortega con motivo de este nuevo lanzamiento. “Lumpen es una forma de resignificar el lugar de donde proviene uno”, nos dice en relación a la elección del nombre de su disco. En este sentido nos propone una crítica a la banalización del término lumpen desde ciertos sectores intelectuales o cuando es usada sólo para referirse a quien proviene de un barrio.

Uno de los aspectos que más destacan en “Lumpen” además de lo musical, es el arte de tapa. El mismo fue realizado por el ilustrador comodorense Agustin Huberty, con la idea “de reflejar los barrios de Comorodo Rivadavia, el conurbano y Capital Federal”, mostrar “la diferencia de clases que hay” y que “al ver las situaciones presentes en la ilustración te lleve a esos lugares”, nos decía Javier Ortega. Sin embargo, no solo vemos situaciones en esta ilustración, sino también graffitis como medio de expresión. Es así que vemos algunos que dicen “sí al agua no a la mina” en relación a la lucha antiminera del pueblo chubutense, “Franco Presente” en homenaje al hermano de Javier que fue asesinado o el escudo del “Newbery” el club del barrio, junto a los nombres de jóvenes hinchas también asesinados.

Este disco es el primero de Javier Ortega que fue planificado en cuanto al “estilo de pistas y temáticas”, como nos comentó el artista. Las referencias a las luchas sociales están siempre presentes como en “Danos música”, donde incluye toda una serie de versos en mapudungun (la lengua mapuche) o en “La tormenta”, donde rima “yo del lado de mi clase orgulloso de corazón” y “para todo aquel que lucha le prometen estar sopre”. Es así que también en “Asumiendo el reto” rapea “yo no puedo obviar lo que pasa a mi alrededor” y en “Denominarlo” con el rapero Tobiah de Trelew ambos nos dicen: “…no esos negros que crees que somos si no los estudiosos y trabajadoras de todo el entorno”. El estilo de gran parte de sus canciones es el sonido del rap más clásico conocido como boom bap sin embargo entre ellos se diferencia “Lo mejor de vos”, por un sonido más llevado hacia el trap con una letra más introspectiva. Pero no solo las luchas de los trabajadores y pueblos originarios está presente en el disco sino también la crítica al machismo en “Todos lloran”, donde nos dice “y es que todos lloran / Todos se enamoran / nos obligaron a ocultar la emoción del cora”. El nuevo disco de Javier Ortega nos muestra la visión de un rapero comprometido con las causas de la clase trabajadora y no como un artista que mira a la sociedad desde afuera. Tal como él nos dijo en la entrevista: “la mirada del rapper es la mirada de un poblador”.