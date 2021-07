No Gods No Masters: el nuevo disco de Garbage deja un claro mensaje anticapitalista

Con un nuevo disco de estudio, la banda comandada por Shirley Manson, vuelven a demostrar la vigencia de su música y el compromiso de la misma con los problemas que acechan al mundo. Con un sonido muy diferente al de discos anteriores, con muchas guitarras y un claro dejo de pop sombrío y subversivo, este disco se postula a ser unos de los mejores del 2021. Con 19 canciones, No Gods No Masters nos trae una gran propuesta musical con una letras directas y gran contenido social. El mismo incluye dos covers, Because the Night de Patti Smith y Starman de David Bowie.

Un disco gestado desde la rebelión

Shirley Manson comenta que ella se encontraba en Chile en medio de la rebelión comandada por la juventud en el año 2019, donde la misma se abría paso en las calles en contra de las políticas del presidente Piñera. Dicha rebelión, que aún continúa con su llama encendida, fue la inspiración y el punto de partida para la nueva obra de Garbage. Todo eso, sumado a las rebeliones en EE.UU. reclamando justicia por George Floyd quien fue brutalmente asesinado por la policía en 2020 fueron los factores determinantes para la creación del nuevo disco, el mismo que en palabras de Shirley Manson “representa una crítica al auge de la miopía capitalista, al racismo, al sexismo y la misoginia que reina en todo el mundo. Es nuestra forma de tratar y de dar sentido a lo jodidamente loco que es el mundo, y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento”.

No Gods No Masters, un grito de rabia por justicia

Como ya mencionamos, el contenido social y la critica al capitalismo es el factor predominante de esta obra, con canciones muy directas como Waiting for God, cancion que se define como la pieza central del disco que hace referencia al asesinato de George Floyd y a la persecusion racial que existe en EE.UU., la misma exclama lo siguiente “Mira lo que ellos le hicieron a su chico / Y nadie parpadeó / Ella se ahoga ahora en la tristeza, sin esperanza de justicia / ¿En qué nos hemos convertido? / ¿Qué hacemos ahora mientras que los niños negros reciben un disparo en la espalda?”. También nos encontramos con The Men Who Rule the World, que habla de la adoración al poder, a la ganancia fácil y el daño que esto ha generado en el mundo. La denuncia al machismo y opresión hacia la mujer también se hace presente en Godhead. Como así también la violencia que hoy predomina en la sociedad, producto de un sistema capitalista, es abordada en la canción titulada Wolves.

Así como este disco fue algo necesario para la banda Garbage, también pasa a serlo para el resto de la sociedad y se transforma en herramienta de denuncia en los tiempos que se viven. Si bien la cantante Shirley Manson se ha caracterizado por abordar siempre temas similares en entrevistas y demás, que bandas de tanto renombre como esta aborden las injusticias del mundo como parte de su obra es algo que destacar, la sensibilidad de los artistas hacia temas tan sentidos es algo fundamental, no solo para darle cada vez más voz a los oprimidos sino también para ser parte de un cambio social.