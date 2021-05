Palestina: rap desde el punto de vista de un niño

Abdel Rahman al Shantti es un joven rapero palestino de tan solo 12 años mejor conocido como MC Abdul. En los últimos días subió a su cuenta de instagram la canción “Palestina” con un video en el que vemos de fondo un edificio de la ciudad de Gaza destruido por los bombardeos del Estado de Israel.

La canción fue grabada sobre un instrumental de la reconocida canción de Eminem “Cleaning out my closet” y mezclada por GMC Beats un productor y rapero irlandés que realiza talleres de rap para los jóvenes palestinos. La canción no solo impresiona por las habilidades de MC Abdul para rapear en inglés sino también por sus rimas.

Mientras vemos en un plano secuencia la destrucción de las bombas israelíes el joven nos dice: “Palestina está ocupada desde hace décadas / Es nuestro hogar desde hace siglos”. Esto en clara referencia a la expulsion de los palestinos de su propio hogar en lo que se conoce como día de la nakba y la posterior limpieza etnica y genocidio perpetrado por el Estado de Israel creado en 1948 que continua hasta el dia de hoy. El joven rapero incluso nos dice: “Porque lo mismo pasó en el 48 / Mis abuelos fueron desalojados y forzados a irse / Al campo de refugiados en Gaza / No, nada ha cambiado.

Durante los ataques israelíes de los últimos días 64 niños y niñas fueron asesinados en la Franja de Gaza y Cisjordania. Es este aspecto el cual ha dotado de mayor impacto a la canción rapeada por un niño que nos interpela diciendo: “Aquí es donde estoy / recibiendo llamados de mis primos para saber si estoy vivo / El cielo se ilumina y no son fuegos artificiales“.

En instagram la canción ya ha recibido mas de cuatro millones de reproducciones y fue compartida por artistas y celebridades que se han posicionado a favor del pueblo palestino. Es ese el caso de DJ Khaled el famoso productor musical de padres palestinos al igual que la modelo Bella Hadid, quien incluso participó de las manifestaciones en apoyo a Palestina en Brooklyn, Estados Unidos. Abdul también recibió el apoyo del rapero iraki The Narcycyst y de los raperos palestinos Shadia Mansour y de Tamer Nafar. Este último es residente de la ciudad de Lod en Israel y denunció como se ha visto amenazado por israelíes armados con Uzis al grito de “Muerte a los árabes” y escoltados por la policía local. Incluso en una entrevista con Sky News comentó cómo los árabes son considerados ciudadanos de segunda en el Estado de Israel y hasta sugirió que los palestinos tienen que tomar de referencia al movimiento del Black Lives Matter y la rebelión norteamericana.

Mc Abdul nos muestra cómo el arte es un reflejo de la sociedad y sus luchas y en este caso concreto como el rap se transformo una herramienta de denuncia contra la masacre sionista ante el pueblo palestino.