“Promising young woman”: una comedia negra sobre una venganza

Promising young woman (Hermosa Venganza, en la traducción que traerá el título a Argentina) es un film que logra sostener el humor sin banalizar el tema que aborda. La ópera prima de la directora británica Emerald Fennell, cuenta sobre Cassie (Carey Mulligan), una empleada en una pequeña cafetería que busca vengarse de agresiones misóginas.

La angustia, el hastío y la continuidad de la rutina diaria de una trabajadora treintañera que vive con su madre y padre, son la contracara de una furtiva vengadora nocturna. La película contrasta con recursos de comedia romántica la seriedad de la trama dramática que aborda la venganza.

El objetivo de esta vengadora es desenmascarar a potenciales abusadores y violadores y darles una violenta lección. Cassie busca el arrepentimiento de sus victimarios al punto de convertirlos en sus víctimas.

No es cuestión de género pero sí de machismo

Los hombres y los entornos sociales que sostienen actitudes violentas son el objetivo, todos tarde o temprano terminan mostrando que gozan de actitudes misóginas y machistas, ahora o en el pasado. Eso los convierte en merecedores de la venganza de Cassie. La idea que sobrevuela es que esa manada de violentos que no cuestionan y encubren está en todas las relaciones.

Y no solo los «machos», las mujeres aparecen reproduciendo mensajes opresores y ninguneando cuando una amiga denuncia un abuso por no ensuciar a un joven prometedor o un médico de renombre. Por ello son violentamente interpeladas por Cassie por callar situaciones violentas a su alrededor. En definitiva, el film muestra un machismo ejercido, observado, naturalizado y justificado, en una sociedad tipo dónde hasta el médico más respetado puede ocultar actitudes misóginas. La historia termina dando la idea de la inexistencia de relaciones saludables entre las personas.

Lamentablemente todo se agota en ese fin. El trauma como motor de lucha individual dan a esta película un mensaje finalmente punitivista y revanchista. La responsabilidad del Estado capitalista sobre las violencias no aparece representada, ya que para Cassie las responsabilidades son individuales. El abogado que atosiga a la víctima, el amigo que apaña, la amiga que ningunea, la directora que encubre.

Promising young woman, juega a criticar al cine de comedias románticas desde su colorimetría, la fotografía y los vínculos que cuentan las historias hasta en los modos en los que las mismas se desarrollan.

Es notable que la temática acerca de abusos se ha instalado en las ofertas de películas y series. A pesar de los aciertos y desaciertos, lo interesante es que la industria no puede evitar reflejar en sus propuestas y nominaciones este espíritu de época de levantamiento de las mujeres contra las violencias. Y esta película no escapa a eso. Empoderamiento femenino al fin y al cabo, aunque no muestre una organización de mujeres, Promising Young Woman sabe recoger esa idea de mujeres decididas a actuar para combatir y cambiar siglos de opresión.

