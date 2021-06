“Radium Girls”: Tom Morello y The Bloody Beetroots unen fuerzas en un nuevo video

En el nuevo sencillo publicado el 4 de junio en las diversas plataformas, Tom Morello en conjunto a Nadya Tolokonnikova de Pussy Riot, Aimee Interrupter de The Interrupters, Mish Way de White Lung, Delila Paz de The Last International y la feroz producción de The Bloody Beetroots dan vida a la verdadera historia de las Radium Girls, jóvenes trabajadoras de una fábrica de Illinois que fueron víctimas de uno de los crímenes más atroces de la historia industrial de Estados Unidos.

“Radium Girls” se basa en los crímenes cometidos por tres fábricas de relojería norteamericanas en las décadas de 1910 y 1920, donde distintas trabajadoras murieron por envenenamiento por radiación después de ingerir pintura autoluminiscente al mando de sus superiores. En el video dirigido por Tom Morello, y que cuenta con la actuación de las intérpretes, se aprecia la estética retro de cine mudo con un giro testimonial en el que se rompe el silencio y se invierten los colores para dar cuenta de la denuncia presente en todo momento mientras resuenan los riffs típicos de Morello y las voces femeninas acusan directamente a la cámara de la brutalidad en las fábricas sobre los cuerpos de las mujeres para obtener una ganancia, un eco que resuena con total vigencia en la actualidad.

El guitarrista de la banda “Rage Against the Machine” comentó al respecto del lanzamiento: “Pasé todos los veranos cuando era niño cerca de Ottawa, Illinois, donde estas chicas condenadas usaban pintura con radios letales para hacer que los relojes brillaran en la oscuridad. Se les animó a lamer los pinceles hasta el punto de aumentar la productividad y las ganancias y al final sus huesos literalmente se desmoronaron por el cáncer y eran tan tóxicos que tuvieron que ser enterrados en ataúdes revestidos de plomo”.

Por otra parte, la reunión de Rage Against the Machine sigue en puerta y con un tour pendiente para el año 2022. Sin embargo, Tom Morello no se distrae y continúa con algunos proyectos más con los que mostrará nuevo material y varias colaboraciones. Esta nueva producción llevará por nombre The Catastrophists y verá la luz el próximo 18 de junio. De este material, hace unas semanas, en abril, se vio el primer sencillo; “Weather Strike”, en el que el guitarrista estuvo acompañado por la banda rusa Pussy Riot. Ahora cuenta con este nuevo sencillo que aporta a la memoria de “Radium Girls”, como cierra Tom Morello, diciendo que: “Los casos judiciales y la publicidad resultantes llevaron a una legislación histórica de protección laboral a nivel nacional. Cada año coloco flores en el pequeño monumento a estos héroes silenciosos y esta canción está dedicada a su memoria”.

“Radium Girls” aparecerá en un EP de siete pistas de Morello y The Bloody Beetroots titulado “The Catastrophists”, que se lanzará el 18 de junio a través del sello “Comandante” de Morello. El video se puede ver en el siguiente link:

