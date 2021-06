Río Gallegos: lxs teatristas y la lucha por los espacios culturales

En el sur también la pandemia pegó duro en la actividad cultural y las artes escénicas no fueron la excepción. Recién a principios de este año se autorizaron presentaciones de obras con aforo parcial en Río Gallegos, que llenaron las plazas previstas en las salas, mostrando el “hambre” de espectáculos que anida en la comunidad. Previamente, durante el 2020, los reclamos de Actuemos y el Frente de Artistas, enmarcados en asambleas y petitorios a nivel nacional, habían logrado entrevistas con las direcciones de Cultura provincial y municipal y algunas ayudas muy coyunturales.

Protocolo mediante en Río Gallegos y con un semáforo epidemiológico provincial misterioso, se vienen realizando los fines de semana presentaciones en el Teatro Municipal y en el Complejo Cultural Santa Cruz. Las primeras del año motorizadas con cachet pago por parte de Instituto Nacional del Teatro, y, luego, mediante el cobro mínimo de entradas organizadas por los diferentes grupos de teatro con el respectivo aforo del 30%. Sin embargo, para sorpresa de los grupos de teatro el propio responsable del Teatro Municipal, con el aval del director de cultural municipal, solicitó el pago de un 20% de las entradas por hacer uso del teatro.

Este cobro de la Municipalidad generó preocupación en los grupos, lo que llevó a la organización de artistas mediante asambleas. A partir de esto surgió el Colectivo de Teatristas Independientes Río Gallegos, realizándose el primer encuentro virtual con una veintena de compañerxs actrices, actores, directorxs, técnicxs, profesorxs y estudiantes de teatro.

En esa primera instancia y luego de distintos intercambios se resolvió elevar una nota al secretario de Cultura Municipal cuestionando el cobro 20% sobre las entradas, solicitando participación de lxs teatristas en la dinámica del uso del espacio municipal, equipamiento necesario y básico como escaleras, luz de escenario, higiene diaria en el lugar y en particular respuestas ante la situación del responsable del Teatro Municipal quien tiene denuncias por violencia de género. Esto último se agrava con las denuncias de compañeras que dicen que además continúa ejerciendo malos tratos y actitudes inapropiadas hacia las mujeres que utilizan el espacio.

Previas solicitudes e invitación por nota a la segunda asamblea, Maximiliano Pisani, director de Cultura Municipal, se hizo presente, generándose así un fuerte y amplio intercambio entre lxs participantes. Esta fue una asamblea más grande que la primera en número de asistentes y representatividades, finalizando la misma con el compromiso del secretario del retiro del pedido de aporte del porcentaje de entradas, y, a su vez, de dar pronta respuesta al resto de las solicitudes, que de materializarse constituiría una primera victoria de la lucha emprendida por el colectivo.

Los reclamos que se vienen suscitando desde Actuemos y el Frente de Artistas en particular desde el comienzo de la pandemia, al ser comunes al conjunto de los artistas escénicos son también tomados por el Colectivo de Teatristas Independientes de Río Gallegos. El abandono de la cultura por parte de las gestiones municipales es tan profundo que incluso el Teatro Municipal “Héctor Marinero” estuvo cerrado desde 2016 a finales de 2020. Este entró en reparaciones con las diferentes gestiones radicales y kirchneristas, para que recientemente lo inauguraran para actos protocolares pero sin condiciones para las actividades escénicas. El escenario con el uso en estos meses ya colapsó por defectos de construcción y las recientes compras de equipamiento no son acordes a los requerimientos de los técnicos de teatro. Desde lo edilicio estamos muy lejos de contar con el tipo de espacio que demanda la actividad teatral, siendo los mismos grupos quienes deben garantizar su actividad a pulmón y con recursos propios difíciles de conseguir. Si antes no existía política estatal de fomento para lxs artistas, hoy menos existe en pandemia. Esto deja en evidencia de que a lxs artistxs no se nos convoca abiertamente para participar en lo que nos incumbe.

Una conclusión que se plasma en evidencia con lo ocurrido, es la importancia de que lxs artistas escénicos, bailarines, bailarinas, actores, actrices, músicxs, técnicxs, entre otrxs, nos reconozcamos como trabajadores de la cultura y valoremos que con organización es posible parar las injusticias que se dan en el sector.

En esta tarea de organización independiente y junto a los otros sectores populares, está la agrupación Actuemos en el Frente de Artistas, quienes levantamos los reclamos de cachet para streaming, subsidio mensual de $40.000 a lxs desocupadxs, becas, giras pagas por parte del Estado, más presupuesto para la cultura bajo control de lxs trabajadorxs, planta estable en los espacios y trato digno a todxs lxs trabajadorxs.

Desde estas necesidades entendemos la importancia de que exista una delegación de la Asociación Argentina de Actores para organizar las luchas gremiales con arreglo a los convenios colectivos vigentes. Lamentablemente la actual conducción, y desde hace muchísimos años, viene dando la espalda al teatro patagónico en su conjunto, por lo que nos sumamos al reclamo de recuperar Actores para ponerlo al servicio de los intereses de les artistas escénicos, convirtiendo a la Asociación en lo que siempre debió haber sido: una herramienta de lucha y organización.

En lo inmediato seguiremos reclamando que se aparte a los funcionarios con denuncias de violencia de género, vamos por una asamblea más amplia de toda la provincia y el reconocimiento a lxs artistas provinciales.

