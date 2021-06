“The Linda Lindas”: adolescentes punks en contra del racismo en EE.UU.

“Eres un chico racista y sexista / Dices cosas crueles y / cierras tu cabeza ante lo que no te gusta / Te alejas de lo que no quieres ver” dice una de las partes de este nuevo hit en contra del racismo, el mismo fue interpretado en un concierto que la banda dio en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, California. El mismo incluyó un cover de Bikini Kill, una de las bandas más representativas del movimiento feminista Riot Grrrl!, y otro de la banda The Muffs.

Antes de la viralización de su concierto y de su hit antirracista, The Linda Lindas (nombre inspirado en la película “Linda Linda Linda, de Nobuhiro Yamashita) ya había tenido un pequeño paso en los medios debido a su aparición en la película Moxie, de Amy Poehler. Pero estas talentosas chicas prometen algo mucho más importante en futuro, ya que debido al éxito “Racist Sexist Boy” tuvieron la oferta de firmar contrato con Epitaph Records, el famoso sello discográfico independiente que dio lugar a grandes bandas del género como Bad Religion, The Offspring, Nofx, entre otras.

Con el comienzo de una pandemia atravesada por ataques racistas en EE.UU. y las acciones de repudio que se han generado a raíz del asesinato George Floyd a manos de la policía, el 2021 también se vio marcado de ataques xenófobos anti-asiáticos. Esto último fue parte de la experiencia sufrida por una de las integrantes de The Linda Lindas, que en dicho concierto narra lo siguiente: “Poco tiempo antes de que entrásemos en el confinamiento, un compañero de clase blanco se me acercó y me dijo que su papá le había dicho que no se juntara con personas chinas”, comentó en la biblioteca Mila (10 años, baterista), una de las integrantes del grupo que completan Eloise (13, bajista), Lucía (14, guitarrista) y Bela (16, guitarrista). Mila también agrega: “Luego de que le dijera que era china se alejó de mí. Eloise y yo escribimos esta canción a partir de esa experiencia… Así que esto es sobre él y todos los demás chicos racistas y sexistas del mundo”.

Esta desafortunada experiencia racista desencadenó lo que puede llegar a ser un gran proyecto musical que siga dando de qué hablar en un futuro, pero también es el ejemplo de las reacciones que producen estos ataques racistas. Tomando de ejemplo a The Linda Lindas también podemos llegar a los miles y miles en la calles reclamando justicia por George Floyd o Jacob Blake, como así también, los deportistas que suspenden sus actividades en contra de los atropellos productos del odio y la discriminación.

