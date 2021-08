A 3 años, ¡justicia por Sandra y Rubén!

A 3 años del asesinato de Sandra y Rubén, nos concentramos frente al Consejo Escolar de Moreno para seguir denunciando que todos los gobiernos de diferentes colores políticos llevan a cabo un vaciamiento de la educación pública. Seguimos exigiendo justicia por Sandra y Rubén, pero hacer justicia significa no solo el juicio y castigo a los responsables políticos: Vidal, Sanchez Zinny, Walter Festa; sino también que las escuelas estén hoy realmente en las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para estudiar y trabajar en ellas. Es decir, que se cumplan los 12 puntos de habitabilidad (que CTERA firmó en el 2011 y nunca llevó adelante un plan de lucha por su cumplimiento).

Hoy vemos que si bien cambió el gobierno provincial (Kicillof-Frente De Todos) y municipal (Mariel Fernández-Frente De Todos) siguen con las mismas políticas de vaciamiento de las escuelas públicas. Para ejemplificar, siguen las gravísimas irregularidades del servicio alimentario (que Kicillof municipalizó, dándole continuidad a la política de descentralización de Vidal), las obras de “mantenimiento” que no solucionan verdaderamente las graves deficiencias de las escuelas porque son cosméticas, un Consejo Escolar casi paralizado y que tiene una consejera escolar (FDT) en actividad procesada y en espera de juicio por malversación de fondos públicos.

La intendenta Mariel Fernández públicamente dijo que uso los fondos educativos del año pasado para otros fines. Mientras Alberto Fernández paga dólar por dólar puntualmente los intereses de la deuda y Kicilloff sólo piensa en reestructurar la deuda provincial con los bonistas, las escuelas se caen a pedazos. El 50% de los edificios escolares del distrito (antes del receso escolar) tenían problemas con el gas, sin contar la luz, agua, falta de matafuegos, sanitarios, falta de aulas y mobiliario, infraestructura, etc. Algunas obras de infraestructura que pudieron hacerse durante la suspensión de clases, se están realizando ahora en plena campaña electoral (demagogia pura).

A nivel provincial la docencia está llevando a cabo, a partir de las iniciativas de los Sutebas Multicolores, una lucha por sus condiciones de trabajo (producto de la pandemia y los intentos de flexibilización laboral), en defensa del IPS, IOMA. La burocracia sindical del Suteba (la agrupación celeste) se encuentra totalmente integrada al gobierno (incluso con candidatos en las listas del Frente de Todos) dejando pasar todos los ajustes en educación.

El ministro de educación de la Nación, Trotta y Kicillof propusieron la vuelta a clases con protocolos imposibles de aplicar en casi todas las escuelas de la Argentina, en general están hacinadas de alumnos, tienen poca ventilación, no cumplen con los 12 puntos de habitabilidad, no hay baños en condiciones, sin agua, pozos ciegos desbordados, no hay ni jabón para lavarse las manos; muchos de estos problemas persisten. En Neuquén explotó una escuela y fallecieron una docente, Mónica Jara, y 2 operarios. La vuelta a la presencialidad sin condiciones durante la pandemia también produjo que varios docentes perdieran sus vidas. No se invirtió en educación para garantizar la virtualidad y mucho menos ahora para la presencialidad.

Por todo esto, lxs invitamxs a participar también del acto independiente que realizarán los Sutebas multicolores en la Casa de la Provincia de Buenos Aires hoy lunes 2 de agosto a las 18hs.

Desde tribuna docente exigimos: Justicia por Sandra y Rubén, juicio y castigo a los responsables políticos (Vidal, Sanchez Sinny, Walter Festa). La apertura de los libros contables del Consejo Escolar y del municipio y que se pongan en pie inmediatamente todas las obras de infraestructura necesarias para las escuelas. La comunidad educativa (docentes, auxiliares, familias y alumnos) conformen un comité de seguridad e higiene en cada escuela para evaluar estos protocolos y que discutan sus propios protocolos de seguridad e higiene. El cumplimiento efectivo de los 12 puntos de habitabilidad en cada una de las escuelas. En defensa de la educación pública. El Estado es responsable.