Bahía Blanca: Vecinxs movilizados por la creación de escuelas y jardines

El día 14 de diciembre vecinxs de los barrios Puertas del Sur, Tierras Argentinas, Martin Fierro, Costa Blanca, Vista Alegre II y Nueva Argentina se movilizaron de Plaza Rivadavia a Jefatura Distrital, para exigir la creación de escuelas y jardines en sus barrios, acompañadxs por varias organizaciones entre ellas el Suteba y la CTA local.

Lxs vecinxs denuncian que deben caminar al menos 25 cuadras para llevar a sus hijxs a las escuelas y/o jardines. Si deciden, y el bolsillo se los permite, ir en colectivo tienen que gastar al menos 6 pasajes (hoy en $59,40 cada pasaje). Si llueve, como las calles no están asfaltadas, es imposible transitar por lo que no pueden asistir a la escuela. Además, ninguna línea de colectivo entra a los barrios, solamente los costean. Otro problema que se presenta es la falta de matrícula, al no estar dentro del radio se les dificulta acceder a un lugar en las escuelas más próximas.

La jefa distrital Julieta Conti les mencionó a lxs vecinxs que hay un proyecto de creación de escuela hace varios años en la calle Biggio, Santa Cruz, Pacífico y La Arcada.

Hace años que lxs vecinxs vienen haciendo el reclamo. Hace mes y medio han presentado cartas en Jefatura Regional, Jefatura Distrital y en la Dirección General de Cultura y Educación. Sin ninguna respuesta concreta.

En las cartas presentadas exigen al Estado Provincial el anuncio de obras donde expliciten monto, plazos y fecha de inicio de jardín maternal, jardín de infantes, escuela primaria y escuela secundaria. Además, a corto plazo, reclaman por transporte gratuito y que se actualicé el radio para garantizar la matrícula de quienes viven en los barrios y están en edad escolar.

El reclamo es claro y las responsabilidades corresponden tanto al gobierno provincial de Kicillof y nacional de Fernández como al gobierno municipal, encabezado por Gay. No sólo faltan escuelas en los barrios, sino que muchas de las que están no tienen las condiciones edilicias adecuadas (sin agua, sin calefacción, con obras sin terminar, etc).

¿En qué se gasta el Fondo Educativo el gobierno municipal? Hace más de un año que el Suteba local viene exigiendo que el gobierno de Héctor Gay rinda los gastos, pero aún no hay respuestas.

Mientras tanto el gobierno provincial y el gobierno nacional del Frente de Todos están negociando con la oposición de Juntos el presupuesto 2022. El presupuesto presentado para educación viene con un recorte del 6,2%, lo que representa un ajuste a las familias trabajadoras y que viene de la mano de acordar con el FMI.

Por ese motivo se hace importantísimo seguir organizándonos en las calles no sólo las familias obreras, sino también, toda la docencia para que se deje de pagar la deuda externa que es ilegal, ilegítima y usurera, se deje de acordar con el FMI y se empiece a invertir en educación para mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras.

La deuda es con la educación. Escuelas y jardines ya. No al acuerdo con el FMI.