CABA: frazadazos y cortes de calle contra la falta de gas y luz en las escuelas

En el día de hoy distintas comunidades llevaron adelante acciones de protesta denominados frazadazados con el objetivo de reclamar, visibilizar y denunciar el estado edilicio escolar y la inviabilidad de mantener la presencialidad escolar sin condiciones ni epidemiológicas, ni sanitarias, ni de infraestructura.

En distintos puntos neurálgicos se realizaron acciones en los que la docencia y las comunidades continúan reclamando contra las condiciones tortuosas en las que Larreta- Acuña someten a les trabajadores de la educación y estudiantes en las escuelas.

Circulan cientos de denuncias por la falta de calefacción cuando se ha anunciado la alerta violeta por las bajas temperaturas.

El combo es letal: pandemia y frío polar es la regla en diferentes escuelas de la CABA que revelan el largamente anunciado y denunciado recorte presupuestario. El ítem de infraestructura escolar del año 2021 fue recortado por Juntos por el Cambio en más de un 70%. Pero este recorte no se produce a causa de escuelas que no necesitan planes de reparaciones, refacciones y mantenimiento, se aplica sobre los deterioros que año a año se han agravado ya que los recortes en este ítem en particular, y en general en todo el presupuesto educativo ha devenido en un cúmulo de ajustes que hoy hunden a las escuelas públicas de la CABA.

Larreta y su ministra de educación Soledad Acuña mantienen una realidad paralela a la que padecen de forma permanente quienes transitamos las escuelas. El frío polar lesiona gravemente las condiciones de enseñar-aprender . Sin embargo la ministra ha llamado a las comunidades a enfrentar el frío con esfuerzo.

«Ministra queremos calefacción, sistemas de luz, agua y gas y escuelas en condiciones reales». Rezan carteles que mediante cortes y frazadazos pelean por visibilizar la problemática.

Larreta y Acuña anunciaron la presencialidad plena para el 5/7 en momentos en que la tercer ola del Covid ya ha sido anunciada por el propio Ministro Quirós, la proliferación del virus, las nuevas cepas y la contagiosas de las mismas, y frente a la ola de frío sin condiciones edilicias, desde los sectores docentes, estudiantiles y las comunidades continuamos exigiendo la virtualidad escolar, dispositivos y conectividad.

Casos paradigmáticos como la escuela de Educación Especial n° 7 que recibe amplias franjas etarias de poblaciones con discapacidades, escuelas primarias como la 19 del DE 19 del barrio de Soldati, escuelas en caballito, en Mataderos, la suspensión de clases en la escuela infantil de la Villa 31, suman a los más de 60 casos de escuelas que hoy ven vulnerados los derechos mínimos y elementales.

Desde el Partido Obrero, Tribuna Docente y la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) nos hicimos presentes en las medidas tomadas por las comunidades y estamos comprometidos a fondo con dichos reclamos.

