Cierra la Tecnicatura en Actuación del Espacio Leopoldo Marechal de Teatro de Ituzaingó

A comienzos de 2021 el municipio de Ituzaingó postergó las inscripciones a la Tecnicatura en Actuación del Marechal, bajo la promesa de una reforma en el plan de estudios y una “propuesta superadora” para incluir nuevas carreras, sin embargo, nunca hubo información oficial al respecto.

La fecha establecida para volver a abrir las inscripciones de nuevos estudiantes a la formación básica era el mes de Julio, pero finalmente las suspendieron. La tecnicatura cerró. Los estudiantes que se encuentran cursando la carrera están en estado de alerta permanente ya que, si bien les prometen que podrían terminar, no hay ninguna confirmación oficial. Descalzo no ofrece ningún tipo de respuesta a docentes y estudiantes de la institución.

Desde la comunidad educativa del ETI, denuncian que no es el primer intento por parte del municipio de cerrar la tecnicatura. En 2019 anunciaron la refacción del edificio, que se encontraba en pésimas condiciones de infraestructura. Sin embargo, inauguraron el lugar como Centro Cultural Ituzaingó sin siquiera notificar al Leopoldo Marechal, que mientras tanto realizaba la cursada en el colegio Ugo Foscolo de Ituzaingó.

No hay ningún tipo de explicación sobre su cierre. La intendencia no esgrimió justificación alguna sobre las decisiones tomadas. Tampoco dio respuesta a las solicitudes del estudiantado, docentes, no docentes y directivos.

El ETI recibe inscriptos todos los años, muchas veces es una alternativa para los estudiantes ya que otras escuelas de la zona no dan abasto con las vacantes, como la Escuela de teatro de Morón, la cual tampoco cuenta con un edificio propio y la infraestructura necesaria.

Estamos frente a un nuevo ataque hacia la educación pública

El recorte del presupuesto educativo es parte de la política de ajuste que llevan a cabo los gobiernos de Axel Kicillof y Alberto Fernández, bajo las condiciones de los bonistas buitres y el FMI. No hay fondos para la educación, pero si para la deuda.

Rechazamos esta política de ajuste y reclamamos a Alberto Descalzo la reapertura de las inscripciones, que se garantice la continuidad de la cursada virtual en condiciones de pandemia. No al cierre de la tecnicatura.

Read more