Concentración en la Legislatura porteña en defensa de los 29 profesorados

En defensa de los 29 institutos de formación docente, hay una convocatoria en las puertas de la Legislatura a las 18hs. Esta medida fue impulsada desde asambleas de centros de estudiantes (Joaquín V. González, Alicia M. de Justo, Normal 1, Juan B. Justo), distintos Consejos Directivos, la asamblea interterciarios junto con docentes, el CESGE, la CET y sindicatos docentes.

Hoy los terciarios volvemos a las calles porque el gobierno de Larreta y Acuña no cesa de atacar nuestros institutos. Emmanuel Lista, el funcionario del gobierno y jefe de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación docente, planteó distintas reformas en los profesorados, a la vez que financian la Unicaba. Con la excusa de la pandemia, pretenden flexibilizar nuestras carreras y nuestros contenidos. Lista planteó un «sistema bimodal en el cual materias de distintas carreras quedarían virtualizadas de forma permanente, pasando por encima de que la formación docente es esencialmente presencial.

El gobierno también plantea instalar el sistema único de inscripción, el Siu Guaraní, y cerrar los cursos de ingreso de las carreras, planteando un único curso común para los 29 institutos, que duraría todo el mes de febrero. El argumento del gobierno para realizar este curso común es que «hay deficiencias en la lecto-escritura entre lxs estudiantes que egresan del secundario». En la misma línea de la reforma, las inscripciones en carreras como Psicopedagogía en el Alicia, no abrieron el segundo cuatrimestre; y ya se implementó el sistema Sui- Guaraní en el Romero Brest.

El gobierno pretende descargar su propia crisis educativa sobre docentes y estudiantes, aprovechando para atacar los institutos. Venimos de acciones en todo el año: cortes, semaforazos, clases públicas. Les estudiantes tenemos que intervenir y organizarnos con todos los sectores, y a permanecer en estado de alerta y movilización frente al ataque del gobierno.

No a la UniCABA, no a la privatización de nuestra formación docente. No a la reforma de Larreta y Acuña. ¡Solo luchando tenemos futuro!

